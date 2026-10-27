Tip predlaže "malo jači kec" iz Serije B: Kvota na pobedu domaćina je u padu

Vredi pokušati

Cinzia Camela/IPA Sport / IPA / Profimedia

Askoli igra veoma dobro ove sezone i zauzima četvrto mesto na tabeli sa 15 bodova iz osam utakmica.

Ekipa je u odličnoj formi i ne zna za poraz na poslednja četiri meča, a u prethodnom kolu ostvarila je ubedljivu pobedu na gostovanju Katancaru rezultatom 6:1. Napad je među najefikasnijima u ligi, što potvrđuje i gol-razlika 14:6. Na domaćem terenu Askoli deluje sigurno, često preuzima inicijativu i uspeva da nametne svoj ritam igre.

Sampdorija, s druge strane, prolazi kroz ozbiljnu krizu i nalazi se na 19. mestu sa svega pet bodova, u zoni ispadanja.

Gosti nisu pobedili na poslednje tri utakmice, a posebno su ih pogodili porazi od Areca i Avelina. Rezultati otkrivaju probleme i u napadu i u odbrani, koja deluje nesigurno, naročito na gostovanjima.

Askoli u ovaj susret ulazi sa znatno više samopouzdanja, boljim napadačkim učinkom i stabilnijim rezultatima. Sampdorija mora da pronađe način da zaustavi pad forme, ali će joj to biti težak zadatak protiv razigranog domaćina. Askoli će nastojati da iskoristi prednost svog terena i nastavi uspešan niz.

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