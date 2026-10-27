GOLEADA U NAJAVI: Tradicija međusobnih susreta i trenutna forme obe ekipe ne ostavljaju dilemu
Brutalan napad Koma i otborena igra Torina kod kuće mogu da znače samo jedno
Torino igra dobro u Seriji A i zauzima osmo mesto na tabeli sa 13 bodova iz osam utakmica.
Domaćin je vezao dve pobede, savladavši Moncu kod kuće rezultatom 3:2 i Parmu u gostima sa ubedljivih 3:0. Napad deluje efikasno, ali odbrana i dalje pokazuje slabosti, jer Torino redovno prima golove čak i kada uspeva da osvoji sva tri boda.
Komo je u izvanrednoj formi i zasluženo drži visoko peto mesto sa 17 bodova posle osam kola.
Gosti u ovaj susret ulaze posle pobeda nad Sasuolom u prvenstvu i Mančester junajtedom u Ligi šampiona. Gol-razlika 14:7 potvrđuje da imaju snažan i dobro organizovan napad, koji lako stvara prilike i efikasno ih pretvara u golove.
Obe ekipe neguju napadački fudbal i u poslednje vreme postižu golove u kontinuitetu.
Torino na domaćem terenu često igra otvoreno, dok Komo raspolaže jednim od najefikasnijih napada u ligi. I njihovi međusobni susreti najavljuju zanimljivu utakmicu sa potencijalom za veliki broj pogodaka.
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