Derbi začelja najavljuje goleadu

Obe ekipe imaju problema u odbrani, a moraju da idu na sve ili ništa

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Radomlje prolazi kroz težak period i zauzima poslednje, deseto mesto na tabeli sa sedam bodova iz 11 utakmica.

Iako je u poslednja dva kola odigrao nerešeno sa Bravom (2:2) i Koperom (3:3), odbrana i dalje predstavlja veliki problem. Gol-razlika 14:23 otkriva koliko lako ekipa prima golove, ali napad nekako pronalazi put do protivničke mreže, što povećava izglede za još jednu utakmicu sa dosta pogodaka.

Mura takođe ne ispunjava očekivanja i nalazi se na osmom mestu sa 11 bodova iz 12 mečeva.

Ekipa nije pobedila na poslednjih pet utakmica, a u tom periodu remizirala je sa Olimpijom iz Ljubljane (3:3) i doživela težak poraz od Aluminija (1:6). Gol-razlika je čak i gora od one koju ima Radomlje - 13:24 i potvrđuje ozbiljne nedostatke u odbrani, dok napad na gostovanjima ne pruža uvek očekivani učinak.

Oba tima imaju veliki motiv da osvoje bodove, pa se može očekivati ofanzivniji pristup i prilike na obe strane. Tome u prilog ide i međusobna tradicija: na tri od poslednje četiri utakmice Radomlja i Mure postignuto je četiri ili pet golova.

S obzirom na brojne defanzivne slabosti, i ovaj susret mogao bi da donese efikasan fudbal.

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