Agonija Vigana se nastavlja!

Fudbaleri Lestera su veliki favoriti u susretu sa Viganom a u ovom tekstu pogledajte zašto je kec na ovom susretu siguran tip.

Foto: Tanjug/Jacob King/PA via AP

Lester se nalazi na 13. mestu tabele sa 15 bodova posle 11 odigranih utakmica. Ekipa ima promenljive rezultate, a posle dve uzastopne pobede u poslednjem kolu poražena je na gostovanju Lutonu.

Gol-razlika 17:17 pokazuje da Lester ima solidan napadački potencijal, ali i da odbrana često ispoljava slabosti i olako prima golove.

Vigan prolazi kroz izuzetno tešku sezonu i zauzima poslednje, 24. mesto sa svega sedam bodova iz 11 utakmica.

Gosti su vezali dva poraza, čime je kriza dodatno produbljena. Gol-razlika 8:17 otkriva ozbiljne probleme u oba pravca, a posebno u napadu, koji teško stvara prilike i retko uspeva da ugrozi protivnički gol. Ni odbrana ne uliva poverenje, pošto česte greške olakšavaju posao rivalima.

Lester u ovaj susret ulazi sa kvalitetnijim sastavom, boljim napadom i povoljnijom formom. Vigan je zakucan za dno tabele, a slabe igre na gostovanjima dodatno otežavaju njegov položaj. Domaćin ima priliku da iskoristi probleme protivnika i osvoji važne bodove.

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,38)