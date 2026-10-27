VELIKA SVETINJA USKORO DOLAZI U BEOGRAD: Teolog otkriva zašto je ovo važna stvar za sve vernike
DEO Časnog krsta, koji je knez Lazar darovao manastiru Vatoped na Svetoj Gori, uskoro će stići u Beograd, saopštila je Srpska pravoslavna crkva.
Teolog Nebojša Lazić ocenjuje da dolazak ove svetinje ima veliki duhovni i istorijski značaj za pravoslavne vernike i očekuje veliko interesovanje, slično onom koje je izazvao dolazak pojasa Presvete Bogorodice.
Lazić je istakao da Časni krst za vernike predstavlja simbol stradanja, vaskrsenja i nade, a da je važno da se vera ne zadržava samo na rečima, već potvrđuje molitvom i dobrim delima.
On je ocenio da dolazak Časnog krsta predstavlja razlog za radost i priliku da se vernici ponovo okrenu duhovnosti.
- Ona predstavlja zaista veliku radost, jer nakon pojasa Presvete Bogorodice dolazi nam krst koji je ne samo duhovno povezan sa našim narodom, nego nas i vraća Bogu - rekao je Lazić.
Prema njegovim rečima, Časni krst povezan je sa srpskom istorijom i tradicijom, jer ga je knez Lazar darovao manastiru Vatoped, kao i pojas Presvete Bogorodice. On je naveo da se čestica Časnog krsta čuva u bogato ukrašenom relikvijaru, sa biserima, safirima, dijamantima, zlatom i srebrom, a da se oko nje nalaze srpski natpisi.
- I zanimljivo je da se manastir Vatoped, koji je naravno u Grčkoj, u Svetoj Gori, čuva čestice časnog krsta, ali okolo su sve srpski natpisi, tako da je duboka simbolika, da nekako, ja bih rekao da se krst ponovo vraća nama - istakao je Lazić.
Krst kao simbol stradanja i vaskrsenja
Govoreći o značaju krsta u hrišćanstvu, Lazić je objasnio da je njegov simbolički smisao povezan sa stradanjem, ali i sa verom u vaskrsenje i večni život. Kako je naveo, krst je u ranijim istorijskim periodima predstavljao simbol kazne i poniženja, dok je u hrišćanstvu dobio značenje spasenja, jer se Hristos žrtvovao za ljude.
- Tako krst, kao simbol stradanja, u stvari predstavlja nagoveštaj vaskrsenja. I zbog toga čitavo hrišćanstvo predstavlja najveći sistem optimizma, jer gde god drugi vide stradanje, gde drugi vide raspeće, mi vidimo vaskrsenje - rekao je Lazić.
On je dodao da vera za mnoge ljude predstavlja i izvor utehe u trenucima bolesti, siromaštva i drugih životnih teškoća.
- Nama Gospod nije obećao niti da nećemo stradati, niti da nećemo biti bolesni, niti da nećemo biti siromašni. Nije nam nigde, ni u jednom momentu, ni u Svetom pismu, nigde obećao da nećemo imati problema - naveo je Lazić.
Kako je objasnio, uteha se, prema hrišćanskom učenju, nalazi u veri da Bog ostaje uz čoveka i u trenucima stradanja.
Lazić je podsetio i na istorijsku ulogu kneza Lazara, koji je, kako je naveo, krst darovao manastiru Vatoped u vremenu kada je osmansko napredovanje predstavljalo pretnju očuvanju hrišćanskih relikvija.
(Euronjuz)
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