Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

В.М.

26. 10. 2026. u 08:14

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TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ: Ево данашњих предлога за игру ГГ

Foto: Yasin AKGUL / AFP / Profimedia

Ponedeljak

18.00 Makabi Haifa - Hapoel Ber Ševa GG (1.43)
18.00 Vimsi JK - Flora U21 GG (1.42)
19.30 Galatasaraj - Fenerbahče GG (1.45)
20.00 Derbi U21 - Norič U21 GG (1.33)

Ukupna kvota: 3.92

 

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