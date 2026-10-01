Domaći teren je domaći teren, ali Kristijano je Ronaldo

Kristijano Ronaldo je u centru pažnje i pred ovaj susret.

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Danska će protiv Portugalije pokušati da napravi veliki korak ka vrhu grupe A4, ali je pred njom težak zadatak pošto je na startu izgubila od Norveške, koju su Portugalci u narednom kolu savladali sa 2:1.

Danci su posle poraza od Norveške rezultatom 3:2 uspeli da se oporave i pobede Vels sa 2:0. Novi trijumf ostavio bi ih u igri za prva dva mesta i dodatno učvrstio njihovu poziciju u Ligi A, gde igraju od sezone 2020/21. U poslednja tri izdanja završavali su kao drugoplasirani u grupi, pa sada imaju priliku da naprave korak dalje.

Domaći teren je veliki adut Danske, koja je bez poraza u poslednjih osam utakmica pred svojim navijačima, uz šest pobeda i dva remija.

Portugalija je, kao dvostruki osvajač Lige nacija, odlično započela odbranu titule. Posle pobede nad Velsom od 1:0, savladala je i Norvešku sa 2:1, pa u poslednjih 12 mečeva ima samo jedan poraz, od Španije u osmini finala Svetskog prvenstva. U tom periodu ostvarila je osam pobeda i tri remija.

Žorž Žezus je preuzeo reprezentaciju posle tog neuspeha i od tada je ostvario 24 pobede u 27 utakmica, uz jedan remi i dva poraza. Portugalija je ubedljiva i na gostovanjima, sa pet pobeda u poslednjih sedam mečeva van svoje zemlje.

Istorija međusobnih susreta je na strani Portugalije, koja ima 12 pobeda, dva remija i četiri poraza. Poslednji duel završen je njenim plasmanom u polufinale Lige nacija 2024/25 posle preokreta u ukupnom rezultatu.

Danska je 12 od poslednjih 13 golova postigla posle pauze i nije zatresla mrežu samo na jednom od poslednjih devet reprezentativnih mečeva. Portugalija na šest uzastopnih utakmica nije primila gol u prvom poluvremenu, a samo jedan od poslednjih devet mečeva završen je razlikom od najmanje dva gola.

Gustav Isaksen je pogodio protiv Velsa, a osam od njegovih poslednjih deset golova za klub i reprezentaciju postigao je kod kuće. Kod Portugalije je Gonzalo Ramos rešio meč sa Norveškom, a svih poslednjih osam golova postigao je u drugom poluvremenu.

Kristijano Ronaldo je u centru pažnje i pred ovaj susret. Kapiten Portugalije nije ulazio u igru protiv Norveške, a uoči duela sa Danskom radio je odvojeno od ekipe. Portugalski savez je naveo da je reč o individualnom radu, dok je Žorž Žezus njegovo izostavljanje protiv Norveške objasnio taktičkom odlukom.

Danska će biti bez Patrika Dorgua zbog povrede zadnje lože, dok Portugalija nema novih problema sa izostancima. Bez obzira na status Ronalda, obe ekipe imaju dovoljno ofanzivnog kvaliteta da zatresu mrežu.

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