Grčka - Holandija - predlog za strelca: U poslednjih 20 utakmica u kojima je postigao gol njegov tim je slavio čak 19 puta

Šest bodova u prve dve utakmice i to na gostovanju Srbiji i Nemačkoj, izazvalo je pomamu za ulaznicama kada Grčka dočeka Holandiju danas, ali i Nemačku kroz tri dana.

FOTO: Tanjug/AP/Matthias Schrader

Da je solunska Tumba kapaviteta od sto hiljada ljudi bez problema bi bila rasprodata. Ovako, više od 70 hiljada ljudi neće moći da se dokopa zlata vrednog parčeta hartije.

Grčka i Holandija sastaju se u derbiju jer obe selekcije u meč ulaze bez poraza posle prva dva kola. Domaćin je pritom napravio iznenađenje, jer je savladao i Srbiju i Nemačku, dok su Holanđani posle remija sa Nemačkom pobedili Srbiju.

Grčka je do obe pobede došla na strani. Prvo je preokretom savladala Srbiju 2:1, a potom je minimalnim rezultatom bila bolja od Nemačke.

Izabranici Ivana Jovanovića sada imaju priliku da trećom uzastopnom pobedom u Ligi nacija nastave niz koji su započeli još u prethodnim izdanjima. Grčka je, naime, u prethodna dva ciklusa izborila promociju u viši rang, a sada je na korak od još jednog odličnog starta.

Ipak, povratak na domaći teren ne deluje kao prednost, pošto je izgubila tri od poslednja četiri meča kod kuće, uz samo jednu pobedu, a u sva tri poraza nije uspela da postigne gol.

Holandija je posle remija sa Nemačkom u prvom kolu uspela da savlada Srbiju 2:1 i takođe ostala u trci za plasman u četvrtfinale. Iako još nije osvojila Ligu nacija, „lale“ su u ovom takmičenju već stizale do finala, a u izdanju 2022/23 zauzele su četvrto mesto.

Novajlija na klupi Holandije, španska legenda Ćavi, produžio je takmičarski niz bez poraza u regularnom delu utakmice na 18 mečeva, uz deset pobeda i osam remija. Na gostovanjima su Holanđani neporaženi u poslednjih 12 reprezentativnih utakmica u regularnom vremenu, uz sedam pobeda i pet nerešenih rezultata.

Tradicija je ubedljivo na strani gostiju. Holandija je dobila devet od 11 dosadašnjih međusobnih susreta, uz po jedan remi i poraz, a u svih devet pobeda uspela je da sačuva mrežu.

Grčka je, međutim, u poslednjih osam reprezentativnih utakmica gubila sa najviše jednim golom razlike, dok su oba tima postigla gol u samo jednom od njenih poslednjih sedam mečeva u Ligi nacija. S druge strane, Holandija je postigla bar jedan gol u drugom poluvremenu na poslednjih sedam utakmica, a na svih sedam poslednjih mečeva oba tima su se upisala u strelce.

Anastasios Duvikas doneo je Grčkoj pobedu protiv Srbije, a u poslednjih 20 utakmica u kojima je bio strelac za klub ili reprezentaciju njegov tim je slavio čak 19 puta. Za Holandiju je Meks Merdink postigao prve golove u dresu reprezentacije već na drugom nastupu, a u svih pet utakmica ove sezone u kojima je bio strelac njegov tim je pobedio.

Grčka nema novih problema sa izostancima, dok se na spisku povređenih Holandije posle meča sa Srbijom našao i Kodi Gakpo, koji je ranije napustio teren. Sve ukazuje na utakmicu u kojoj bi obe ekipe mogle da pronađu put do mreže.

NAŠ TIP: GG

Vredi Pokušati: 1X&Duvikas daje gol (3,75)