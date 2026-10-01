AZERBEJDŽAN - LIHTENŠTAJN: Kvota na OVAJ tip je u padu, a još jedan podatak ide u prilog takvom scenariju

Azerbejdžan i Lihtenštajn sastaju se u Bakuu sa istim ciljem – da posle neuspešnog starta Lige nacija dođu do prve pobede u grupi D2.

Nico Vereecken / imago sportfotodienst / Profimedia

Azerbejdžan je u prvom meču odigrao 1:1 sa Litvanijom. Nije to bio loš rezultat za reprezentaciju koja je na gostovanju bila autsajder, pogotovo jer je prva primila gol. Ipak, Azerbejdžan već dugo čeka na pobedu u Ligi nacija. Poslednji put slavio je još u septembru 2022. godine, a u narednih sedam utakmica zabeležio je dva remija i pet poraza.

Ni u ostalim velikim takmičenjima Azerbejdžan nema mnogo razloga za zadovoljstvo, pošto je poslednju pobedu ostvario još u novembru 2023. godine. Od tada je upisao tri remija i čak 11 poraza. Domaći teren ipak predstavlja ohrabrenje, jer je dobio poslednja tri meča u Bakuu.

Lihtenštajn je, s druge strane, na startu grupe izgubio od Litvanije sa 0:2, a istim rezultatom poražen je i od Malte u prijateljskom susretu tokom prethodnog reprezentativnog termina. Time je došao do četiri uzastopne utakmice bez postignutog gola.

Kada je reč o Ligi nacija, Lihtenštajn je na 21 utakmici u ovom takmičenju zabeležio samo dve pobede, uz pet remija i 14 poraza. Ni gostovanja mu ne ulivaju mnogo nade: poslednji put je u nekom takmičarskom meču van svoje zemlje pobedio još u septembru 2020. godine, a od tada ima dva remija i 19 poraza.

Istorija međusobnih susreta takođe je zanimljiva. Lihtenštajn je dobio prvi duel, 1998. godine, sa 2:1, ali u naredna četiri nije uspeo da postigne gol. Azerbejdžan je u tom periodu ostvario tri pobede, uz jedan remi.

Statistika najavljuje meč u kojem ne bi trebalo očekivati veliki broj golova. Azerbejdžan je u samo dve od poslednje 22 utakmice postigao najmanje dva gola, dok je samo jedan od njegovih poslednjih pet mečeva završen razlikom od dva ili više golova. Lihtenštajn je na pet od poslednjih šest utakmica ostao ispod granice od 2,5 golova.

Još jedan podatak ide u prilog takvom scenariju: oba tima su postigla gol u samo dve od poslednjih 16 utakmica Lihtenštajna. I konačno, kvota na ovaj tip je u padu u večini kladionica.

NAŠ TIP: 0–2 ( ⬇ 1,56 ⬇ )