Politika

VUČIĆ SA "ŽUĆOM" POSLAO PORUKU: On čuva svoju kuću, mi moramo našu – Srbiju! (VIDEO)

В.Н.

29. 09. 2026. u 15:48

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ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" oglasio se na društvenoj mreži Instagram povodom posete Zeječarskom kraju.

ВУЧИЋ СА ЖУЋОМ ПОСЛАО ПОРУКУ: Он чува своју кућу, ми морамо нашу – Србију! (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Instagram avucic

Tom prilikom našao je vremena da se malo "druži" sa seoskim psom Žućom.

- Žuća radi najodgovorniji posao na svetu - čuva svoju kuću. Mi moramo da sačuvamo našu kuću - Srbiju - naveo je Vučić.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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