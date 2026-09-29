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ZVEZDA – HAPOEL: Dva tima bez pobede, jedan cilj i meč koji miriše na "košarkaški vatromet"

В.М.

29. 09. 2026. u 07:00

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KOŠARKAŠI Crvene zvezde ugostiće Hapoel u drugom kolu Evrolige (20.00). Oba tima su sezonu otvorila porazom, tako da su orni da upišu prvi trijumf i što pre probiju led u najeltinijem evropskom košarkaškom takmičenju.

ЗВЕЗДА – ХАПОЕЛ: Два тима без победе, један циљ и меч који мирише на кошаркашки ватромет

AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Znao je Ibon Navaro da mu neće biti lako protiv Žalgirisa na njegovom debiju na klupi Crvene zvezde i na kraju je veliko iskustvo litvanskog giganta došlo do izražaja, te je na krilima sjajnog Valančijunasa i šuta za tri poena došao do bitnog trijumfa (77:83).

Zvezda je bila u podređenom položaju veći deo utakmice, vratila se u četvrtoj četvrtini, ali do preokreta nije mogla i može se reći da je zasluženo poražena.

Ono što je za nju bitno je da se dobro pokazao novopečeni plej Kris Džouns, kao i nemački šuter Dejvid Kramer, dok je veoma slabo veče imao Džonatan Motli (indeks -13), mada to i ne čudi s obzirom da je imao težak zadatak čuvanja Jonasa Valančijunasa.

Navaro polako imlpementira svoj stil igre na ovu ekipu, želi bržu košarku sa dosta čestim promenama u petorci, igra na svežinu svojih igrača i videćemo da li će to sve bolje izgledati kako vreme prolazi.

Problem za crveno-bele, kao i sve aba ligaške klubove u ovom takmičenju je to što se Aba liga trenutno ne igra, u velikoj je opasnosti da uopšte ni ne počne, pa se Zvezda uz Dubai i Partizan mora uigravati u Evroligi.

Večerašnji rival biće joj ekipa Hapoela koja je u prvom kolu dosta šokantno izgubila od Bajerna na svom terenu (84:86) i želi da pobedom u Beogradu što pre zaboravi na taj poraz.

Gosti su preko leta napravili nekoliko promena u svom rosteru, doveli su igrače poput Ledeja, Satoranskog i Džejkoba Topina, ali nosioci igre su prepoznatljiva lica, Micić i Brajant uz trenera Itudisa i centra Oturua.

Ambicije ekipe su velike i minimum što žele je da ponove uspeh iz prošle sezone kada je izraelski predstavnik dogurao do plej-ofa u kojem je bolji bio Real Madrid.

Što se tiče istorijata međusobnih duela, večerašnji rivali su se sastali samo prošle godine i tada je u oba navrata slavio domaći sastav.

Za večeras očekujemo zanimljivu, ujednačenu utakmicu između dva tima koja jure svoj prvi trijumf u Evroligi i predlažemo plus poene pošto su u pitanju ekipe koje žele da igraju brzu košarku i imaju veliki napadački potencijal.

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