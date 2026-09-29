ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", nastavlja borbu za očuvanje Srbije! Vučić i danas obilazi brojna mesta i razgovara sa građanima.

Foto: Printskrin Informer TV/Instagram avucic

Vučić u Kladovu

Vučić je stigao u Kladovo, gde ga je sačekao veliki broj ljudi, koji uzvikuju "Aco Srbine". Građani su želeli da se fotografišu sa Vučićem.

- Hvala na divnom dočeku. Mnogo sam srećan kada ovde dođem. Ono što nam predstoji u Kladovu su ogromne investicije. Nadam se da će biti potpisan ugovor za Đerdap 3, ukoliko dobijemo vaše poverenje. Idemo sa brzom saobraćajnicom od Golupca do Brze Palanke. Razgovrao sam sa rumunskim premijerom, hoću da se bolje povezujemo sa Rumunijo. Možemo da zaposlimo 200-300 ljudi pre Đerdapa 3- rekao je Vučić.

- Mi smo nedavno i na lokalnim izborima pobedili sa 3 prema 1 - dodao je.

- Ono što jeste najvažnije, kad bude u Boru mnogo bolja bolnica, biće neuporedivo lakše i za vas. Ono što je za mene važno, ako može da se dovede jedan investitor, pre nego što krene Đerdap 3 - kazao je Vučić.

"Mi moramo da sačuvamo našu kuću - Srbiju"

Predsednik je tokom obilaska mesta u opštini Zaječar poručio da je važno da se sačuva zemlja.

- Žuća radi najodgovorniji posao na svetu - čuva svoju kuću. Mi moramo da sačuvamo našu kuću - Srbiju - porručio je Vučić.



Vučić u selu Leskovac

Vučić je obišao selo Leskovac kod Zaječara. Veliki je broj građana došao da pozdravi Vučića. Ori se "Aco Srbine".

Predsednik je dobio poklon od malog Vida.

- Mnogo sam srećan što sam ovde. Uvek se pitam kako im ne padne na pamet da me dovedu blizu glavne saobraćajnice, nego gde je put loš. Razumeo sam. Dva najgora puta kojima sam prošao. Ovaj put je užasno loš. Hvala vam svima. Za Zaječar, dve stvari - jedno je srednjoškolski centar i to su ogromne pare koje su potrebne za sve četiri škole u srednjoškolskom centru, oko 25 miliona evra to mora da se uloži. I to je zdravstveni centar - to su dve stvari velike koje moramo da uradimo u Zaječaru. I još investitora - kazao je Vučić.

Zamolio je građane da 25. oktobra budu odgovorni.

- Molim vas da čujete zašto. Samo ih pažljivo saslušajte, kada ih pitaju oko bilo čega, odgovor je - nije tema. Koje god da im postavite, odgovora nema. Obratite pažnju da su govorili kako nema debata i dijaloga, kako je krenula kampanja, pozvao sam na duel njihovog prvog na listi, odbio je. Vi građanima kažete - ne interesuje nas da vam bilo šta kažemo, samo hoćemo fotelje. Samo razmislite kako bi se ponašali da su na vlasti. Žele ljudima da kažu - mi možemo da radimo šta hoćemo. Koja je to politika? Gde će to Srbija da ide? Šta bi bilo sa KiM samo tri dana nakon njihove pobede? O čemu ćete pre izbora, na koju temu? Lako je da rušiš nešto, ajde izgradi nešto. Država nije igračka, ne daje se tek tako u ruke neodgovornim ljudima. Posebnu zahvalnost dugujem penzionerima, naročito ženama. Ja se ne šalim i nikome ne dodvoravam. Žene su hrabrije, žena uvek racionalnije razmišlja. Žena zna da mora da brine o roditeljima, deci, bratu, mužu - rekao je Vučić.

O Šapiću

Komentarišući slučaj Aleksandra Šapića, Vučić kaže da nije smeo sebi da dozvoli da bude isprovociran i da će se unutra stranke razgovarati o njegovoj političkoj odgovornosti.

- Više puta sam od sinoć razgovarao sa njim, rekao mu šta mislim i rekao sam javno. Mogu da se stavim u njegovu poziciju, ali ono što je uradio ne sme da se dogodi. Nadležni organi postupaju po dužnosti. Skoro da sam siguran da je došlo do sukoba između njenog muža i Aleksandra, ali sve to nije važno. Za krivično-pravnu odgovornost se pitaju nadležni državni organi, a što se tiče političke odgovornosti, za koju mi se čini da je nesporna, mi ćemo svoj posao da uradimo. I tačno je da je teško trpeti, imati decu, porodicu, neko vam dolazi pred kuću. Sve je tačno i to nije opravdanje. Trebalo je samo da se skloni i da se pomeri. Baš onako kako sam ih savetovao. Rekao sam vam hiljadu puta - je li stvarno mislite da se fizički plašim Jove Bakića ili Dragomira Anđelkovića?' Pa šta sad, treba da idem da im iščupam uši svakog dana? Ja bih bio kriv i odgovoran za to. Moraš da se skloniš, ne uradiš to, snosiš odgovornost. To je razlika između nas i njih. Za mene je važno da se postupak završi do kraja, a naš posao je da razgovraamo o političkoj odgovornosti - kazao je Vučić.

O napadima na njegove roditelje

O sramnim napadima Domagoja Margetića i Dina Hubanića na njegove roditelje, Vučić kaže:

- Zamislite da odem i da isčupam uši i jednom i drugom, ja sam kriv, morao bih da kažem da sam kriv, zamislite da trpite da vam neko za majku i oca kaže takve gadosti, kao što oni rade. Svaki častan čovek bi zalepio ćušku, ali to ne smete da uradite, morate da pokazujete veću odgovornost. To govori kolika je nervoza u bošnjačkim i hrvatskim obaveštajnim agencijama oko rezultata izbora. Teško je to mojoj majci da trpi, nije lako mom ocu, ali ja to odlično razumem. Znam kako rade hrvatska obaveštajna agencija, sigurnosna obaveštajna agencija, znam dobro kako rade u Sarajevu, tako da jasno mi je da su nervozni. Da sam na njihovom mestu, možda bih i ja bio nervozan. Videli ste da se direktno u izbore u Srbiji upleo i Milo Đukanović. Samo čekajte dalje akcije Zvicera i Đukanovića i šefova ostalih kriminala. Mi moramo da budemo dovoljno snažni i dovoljno jaki da se izborimo. Sve je to za očekivati, isuviše je veliki ulog.

Kaže da ima protiv toga da Crnogorci upravljaju svim u Beogradu, da svi budu direktori i da upravljaju svim službama.

- Imam protiv toga, i te kako imam. Posebno kad upravljaju u ime i za račun kriminalnih klanova - kazao je Vučić.

Govoreći o finansiranju izborne kampanje, Vučić je rekao da se zna od čega SNS plaća televizijske spotove, a da će studenstka lista plaćati ogroman novac koji nema veze sa državom.

- A kad ih pitate odakle:'' pa dobri ljudi dali''. Nisu dobri ljudi dali desetine i stotine miliona evra. Dobri ljudi mogu da vam daju do 100.000, 200.000 i to je to. A desetine i stotine miliona evra svakako nisu. Pogledajte koliko će da im koštaju spotovi kada krenu - rekao je Vučić.

"Ljudi poput Dejana su ona prava Srbija"

Prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" posetio je porodicu Dejana Stojanovića.

- Veoma sam srećan što sam danas posetio Dejana Stojanovića i njegovu porodicu. Ljudi koji, poput Dejana, imaju sposobnost da stvaraju, su ona prava Srbija. Konj Zoro, kojeg sam ja, iz meni nepoznatog razloga, prekrstio u Zorana, odgovornost je Dejanove ćerke Nikoline i doneo mi je posebnu radost - istakao je Vučić.





"Počeo sam da učim vlaški na vreme"

Vučić je tokom posete Podgorcu rekao da je počeo da uči vlaški i da se nada da će do večeras bar nešto znati.

- Počeo sam da učim vlaški na vreme. Do večeras ću valjda bar nešto znati, da se ne obrukam kad me nešto pitaju - kazao je Vučić.

Obilazak mlekare

Vučić je obišao mlekaru SZTR 7. Juli.

- Ovo je vlaško srce Srbije, ovde je veran i lojalan narod - rekao je Vučić tokom obilaska.

Istakao je da ljudi uvek očekuju da država sve uradi.

Vlasnicima mlekare ukazao je na subvencije koje mogu da iskoriste.

- Po 50 posto možete da dobijete za džabe. Iskoristite to. Ako vas mašina košta 50.000 evra, 25.000 evra možete da dobijete za džabe od države. I to vam pripada. To nije kredit. Možete da aplicirate i da dobijete i kredite, vrlo povoljne, i fonda za razvoj i mnogih drugih naših institucija, ali ovo su vam džabe pare, tako da to iskoristite - naglasio je.

Naglasio je da je jako teško dovesti velike investitore u mala mesta poput Podgorca i ponovio da se država upravo zbog toga trudi da pomogne domaćim kompanijama koliko je god moguće.

Foto: Printskrin/ Infomer TV

Vučića u Podgorcu sačekao veliki broj građana

Vučića su u Podgorcu kod Boljevca sačekali brojni građani.

- Dobro je što ovde nisam došao sa puta Zaječar - Paraćin, nego sa gornje strane iz pravca Zlota. Uradili smo Bor - Selište, završavamo taj deo puta od 21 km, ali kad prođem ovim putem i kad vidim kako izgleda, onda me je neverovatna sramota - rekao je.

On je kazao da taj put nije rađen 50 ili 60 godina već samo krpljen i da će zamoliti da taj put odmah krene da se radi.

- Ukoliko dobijemo poverenje naroda obećavam da ćemo do kraja marta put da završimo. Sramota me, čovek čuva ovce, stao sam na sekund, neverovatna lepota. Čudesno je. Video sam za vodu da deo sela i dalje ima problem - kazao je.

- Ima nešto kod nas Srba. Kad god pitaš nekoga, on ima spreman odgovor, ali to nije odgovor - rekao je Vučić, komentarišući odgovor na pitanje da li ima novca za vodovod.

- Što se tiče knjiga, daću ja deo svojih knjiga tu. Dao sam do sada oko 4.000 svojih knjiga u različite biblioteke po Srbiji, od Prijepolja do mnogih drugih mesta, tako da ću dati i ovde. Imam ukupno svojih oko 30.000 knjiga, tako da ću dati 1. 000 knjiga za vašu biblioteku ovde - rekao je.

- Ovo nije put državni, već posao lokalnih samouprava. Morali smo mi više da obilazimo, gledamo. Kada sam stao i pogledao put bilo me je bukvalno sramota. Verujem da ću uspeti da se izborim i zamolim ljude da krenu da rade - izjavio je.

- Vodio sam ovi zemlju i znam kako je teško voditi državu. Ajde da svako razmisli o sebi. Ne znam da li razumete, ali kada uradimo put, procvetaće vaše selo. Izgledaće kao Švajcarska. I ništa nije potrebnije. To kada uradimo, sve će vredeti duplo više - rekao je Vučić.

Kazao je da će mnogo veliki posao za Podgorac da se uradi.

Jedan meštanin je kazao da je škola u Malom Izvoru puna đaka, ali da je u lošem stanju.

- Svratiću danas da vidim. Srećan sam, to vam je najbolji argument ako je u Malom Izvoru škola puna đaka, a loša. Razgovaraću sa Darkom danas - istakao je Vučić.

Zahvalio je građanima na dočeku i što su se okupili u velikom broju.

- Da sam držao miting u Boru ne bih imao ovoliku podršku - kazao je.

Rekao je da večeras ide kod druga iz vojske da prenoći, u mesto Krš.

"Srdanović kaže da sam politički pokojnik, nisam siguran da svi tako misle"

Vučić se oglasio na Instagramu, gde je objavio video, koji je zabeležen tokom obilaska radova na putu Brestovac-Selište.

- Srdanović kaže da sam politički pokojnik. Nisam siguran da svi ljudi tako misle…

P.S. Nego, što bežite od debate? „Pokojnici ne mogu da vam naude" - poručio je Vučić. Foto: Printskrin/TV informer

Obilazak radova na putu Brestovac-Selište

Vučić obilazi radove na putu Brestovac-Selište.

- Ja ću da učestvujem i da se borim. Uvek da priznam volju naroda. Govoriću slobodnije, jer me više ne vezuje predsednička funkcija - kazao je Vučić.

O gostovanju na CNN

- Ja sam jutros video da su pisali Faridu Zakariji i žalili se na gosotovanje, i moram da kažem da mi je sve jasno. Vi biste želeli da zabranite da govorim iako sam u intervjuu branio srpski narod, ali oni kažu da bih ja da ugorzim mir... Imate deo ljudi koji po svaku cenu želi da naškodi Srbiji, ja sam ponosan na to što sam je branio i u mediju u kome nije lako i dobio sam poruku od Farida da je taj naš deo bio jedan od najgledanijih na CNN - rekao je Vučić.

Dodao je da će da učestvuje i da se bori, nebitno da li gubi ili će da pobedi na izborima.

- Da me oterate iz naroda ne možete, osim što govorim slobodnije, nikada ne pizivajući na nasilje nikad čineći krivično delo, ali govoriću slobodnije jer me više ne vezuje predesdnička funckija da moram da prećutim najgorima u Srbiji sve ono što su izgovrali - rekao je on.

O debati sa Srdanovićem

- Oni bi hteli pre svega da sam fizički pokojan. Da stvari postavimo vrlo ozbiljno. Vi imate mogućnost da iskažete svoje političke stavove, vi ne želite da ih iskazujete. Odjednom neće da idu na debate, od trenutka teškog poraza na debati na N1. Svi njihovi stavovi su "eh, uh i ih", baš kao što je rekao Milan Knežević. Odgovora nema, ljudima je to jasno. Kada ih pitate bilo šta oko važnih pitanja, posebno oko spoljne politike. Neće da pruže odgovor, misle time nećemo da se zamerimo nikome. Sada kada moraju da se izjasne, beže od toga. Hubačeve ideje znamo, on je da proteramo sve iz ruske ambasade. Oni beže od debata, jer znaju da u debatama ne mogu da pobede. Ok, pokojnik sam, nikakav protivnik... Ako pobede, videćete kojom brzinom će zemlju da unište - kazao je Vučić.

O Aleksandru Šapiću

O incidentu u kome je učestvovao Aleksandar Šapić, Vučić kaže:

- Čuo sam se sa Šapićem, on mi je rekao svoju verziju događaja. Priveli su gospodina Šapića, na njegov zahtev je izvršen i alkotest i narkotest, i on je negativan i na jedno i na drugo. Zadržan je do pola šest jutros u policiji, bio je ispitivan. Država je uradila svoj posao. Ja sam u Nišu rekao svim bežite i sklanjajte se od incidenata. Meni je važno da su organi uradili svoj posao. Ako mene pitate ne postoji opravdanje za Šapića. On je morao da se skloni, da pređe na drugu stranu ulice kada ih je video i zna ko su i šta su. Jel stvarno mislite da se plašim Kokanovića ili nekih, mogao bih sve da ih ovako nosim. A zašto nikada nisam pristao da odgovaram na njihove proste poteze? Ti Aleksandre kao javni funkcioner ne smeš sebi da dozvoliš da se ne skloniš. Samo ne smeš da učestvuješ u tome. I za to odgovornost leži isključivo na Šapiću. I jasno je da je reč o partijskim aktivistima. Kako se zove, ova, Manojlovićeva stranka. Ništa to nije sporno. I nije sporno da je provokacija u pitanju. Ali ti ne smeš na takav način da odgovoriš. I to je ono što sam mu rekao. Tako da, nema šta, krivično-pravno, sad će oni jedni druge da gone.

Dodao je da je apsolutni protivnik nasilja.

- Mi u tome ne smemo da učestvujemo - rekao je Vučić.

O izborima

- Dosta je bilo toga kako će neko da izlazi ovde ili onde. Mi ćemo biti spremni da zaštitimo biračku volju. Priznaćemo izborni poraz, ali nećemo dozvoliti da neko krade džakove, listiće. Mi smo uvereni u našu pobedu, da to pokažemo. Samo želimo da to bude sačuvano. Svi znaju da CRTA nije nikakav objektivni posmatrač, da su pod palicom zapadnih službi. Oni su aktivnih učesnik obojene revolucije, obuka, učesnici u izmišljenom zvučnom topu - rekao je Vučić.