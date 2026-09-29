Beogradska berza predstavila BGDX Carbon
DANAS je na Beogradskoj berzi održan Media Breakfast, kao prilika za otvoren razgovor sa predstavnicima medija o razvoju tržišta kapitala, dosadašnjim rezultatima i novim inicijativama Berze.
Izvršni direktor Beogradske berze Lazo Ostojić osvrnuo se na aktivnosti u prethodnom periodu, posebno na razvoj tržišta korporativnih obveznica i uspešne emisije kompanija Elixir Group, Fashion Company i Kodar Energomontaža.
Istakao je da se do kraja godine očekuju aktivnosti još nekoliko potencijalnih izdavalaca, dok će kompanije svoje planove predstaviti kada za to budu spremne.
Aktivnosti se nastavljaju, a među kompanijama koje razmatraju finansiranje putem korporativnih obveznica je i Orion Telekom, što ukazuje na sve veće interesovanje za ovaj model finansiranja.
Ostojić je ukazao i na značaj tržišta kapitala kao dodatnog izvora dugoročnog finansiranja kompanija, koji uz bankarske kredite može da obezbedi veću fleksibilnost u finansiranju rasta, investicija i strateških projekata, uz istovremeno građenje tržišne istorije i odnosa sa investitorima.
Najavljen je i početak edukativnih programa u okviru planirane Bloomberg Akademije na Beogradskoj berzi, namenjenih ne samo studentima, već i profesionalcima iz različitih oblasti, uključujući portfolio menadžere i investicione savetnike, predstavnike akademske zajednice i druge zainteresovane za bolje razumevanje finansijskih tržišta i tržišta kapitala.
Poseban deo susreta bio je posvećen BGDX Carbon-u, preduzeću koje je Beogradska berza osnovala uz podršku Ministarstva finansija, sa ciljem razvoja podrške i rešenja za domaće kompanije u oblastima povezanim sa CBAM-om i tržištem ugljenika.
Direktor BGDX Carbon-a Miroslav Pivić predstavio je dosadašnje aktivnosti, naredne korake i specijalizovanu platformu razvijenu u saradnji sa partnerom Fundamental Analytics Carbon Services – FACS.
Poseban osvrt bio je na CBAM regulativu i poslovne posledice koje ona donosi kompanijama koje izvoze na tržište Evropske unije.
Beogradska berza će u narednom periodu nastaviti da jača saradnju sa kompanijama, investitorima, institucijama, akademskom zajednicom i medijima, uz poseban fokus na edukaciju i bolje razumevanje tržišta kapitala.
Cilj je da kompanije tržište kapitala sve više prepoznaju kao dodatni izvor finansiranja, a investitori kao prostor za kvalitetne domaće mogućnosti za ulaganje, povezujući kapital potreban za razvoj kompanija sa kapitalom koji traži investicione prilike.
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