DA LI SU KLADIONICE POGREŠILE? Partizan režira čudo usred Pariza

Košarkaši Partizana u okviru drugog kola Evrolige gostuju ekipi Pariza u Francuskoj prestonici.

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Crno-beli su na premijeri elitnog takmičenja pružili impresivnu partiju i pred svojim navijačima savladali Olimpiju iz Milana rezultatom 92:76, dok je Pariz otvorio sezonu teškim porazom na gostovanju aktuelnom šampionu Panatinaikosu u Atini (91:72).

Francuski predstavnik još uvek traži pravu hemiju pod vođstvom novog stručnog štaba i sa značajno izmenjenim sastavom. Nakon nemoći protiv Panatinaikosa u prvom kolu, Pariz je prošlog vikenda teškom mukom otvorio domaći šampionat.

Slavili su na gostovanju Nansiju (78:73), ali tek nakon velikog preokreta u poslednjoj četvrtini (27:17). Prva violina tima ostaje superbrzi Nadir Hifi, koji je Nansiju spakovao 23 poena (postigao poslednjih pet poena za svoj tim), a veliku podršku ima u novopridošlim Amerikancima Džaredu Rodenu (15 poena) i Ti Džej Vorenu (14 poena). Najveći problem Parižana trenutno je neuigranost i prazni hodovi u odbrani, što ozbiljne evroligaške ekipe lako kažnjavaju.

Izabranici Đoana Penjaroje izgledaju zastrašujuće na početku takmičarske godine. Razbijanje Milana u Beogradu pokazalo je pun potencijal ovog tima. Crno-beli su demonstrirali izuzetnu defanzivnu agresivnost (čak 12 ukradenih lopti, od čega Luka Vildoza 4) i tečnu igru u napadu.

Apsolutni heroj prve runde bio je sjajni plejmejker Karlik Džouns, koji je proglašen za MVP-ja 1. kola Evrolige zabeleživši učinak od 20 poena i čak 10 asistencija – i to bez ijedne izgubljene lopte! Uz njega, u reketu dominira Kevarijus Hejz (10 poena), dok su Lamar Stivens (11 poena) i Arijan Lakić pokazali da će biti ogromna snaga sa klupe.

Olakšavajuća okolnost za Partizan je i to što su odmarali za vikend jer im je meč sa Ilirijom u ABA ligi odložen, pa u Pariz stižu potpuno sveži i taktički spremni.

Prošle sezone ovi rivali su razmenili „brejkove” u elitnom takmičenju. Partizan je slavio u Francuskoj sa 90:81, dok je Pariz uzvratio udarac usred Beograda ubacivši čak 17 trojki za pobedu 101:83.

Ovaj duel donosi i pregršt zanimljivih ličnih priča. Frontmeni crno-belih, Lamar Stivens i Derek Vilis (povređen, neće igrati), upravo su prošle sezone nosili dres Pariza i pomogli im da osvoje istorijsku titulu u Francuskoj. Takođe, centar Partizana Kevarijus Hejz je prošle godine bio jedan od ključnih igrača Parižana. Sa druge strane, bek Pariza Frank Nilikina jedan deo karijere igrao upravo za Partizan, pa motivacije na parketu sigurno neće manjkati.

Pariz forsira izuzetno brzu košarku u tranziciji, sa velikim brojem ispaljenih šuteva za tri poena preko Hifija i ErFilenameere. Međutim, Partizan pod Penjarojom ima defanzivni bedem koji može u potpunosti da uguši taj tempo. Pajola i Vildoza vrhunskim pritiskom na loptu mogu naterati domaće na veliki broj izgubljenih lopti (Pariz je protiv PAO-a izgubio čak 17 lopti). Svežina je apsolutno na strani Beograđana, kao i sigurnost koju donosi MVP Karlik Džouns. Bukmejkeri zbog domaćeg terena daju blagu prednost Parizu, što ostavlja ogroman vrednosni prostor za igru na goste.

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