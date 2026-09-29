Politika

VUČIĆ SA MALIM VIDOM U SELU LESKOVAC: Hvala ti na velikoj pomoći i glasnoj podršci! (VIDEO)

В.Н.

29. 09. 2026. u 16:02

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ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" oglasio se na društvenoj mreži Instagram povodom posete selu Leskovac u Zaječarskom kraju.

ВУЧИЋ СА МАЛИМ ВИДОМ У СЕЛУ ЛЕСКОВАЦ: Хвала ти на великој помоћи и гласној подршци! (ВИДЕО)

FOTO: Prinskrin/ instagram/avucic

- Mali Vid mi se danas pridružio u selu Leskovac kod Zaječara, gde smo zajedno razgovarali sa dragim ljudima. Hvala ti, Vide, na velikoj pomoći i snažnoj, glasnoj podršci! - naveo je Vučić.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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