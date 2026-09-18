"Nismo zaslužili da izgubimo ali to je fudbal..." Kapiten Železničara o meču sa Crvenom zvezdom

U zaostaloj utakmici 5. kola Superlige Srbije fudbaleri Crvene zvezde savladali su 2:1 ekipu Železničara u Pančevu.

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Plavo-beli su tokom većeg dela susreta uspevali da pariraju kvalitetnom rivalu i da kroz organizovanu igru dolaze do prilika pred protivničkim golom.

Kapiten Železničara Zoran Popović sumirao je utiske nakon susreta i istakao da je, prema prikazanom na terenu, ekipa zaslužila više.

– Utisci su gorkog ukusa, posebno za mene. Mislim da smo danas bili jako dobri i da nismo zaslužili poraz. U najgorem slučaju smo zaslužili nerešen rezultat. Mislim da smo imali više šansi od Crvene zvezde, dominirali smo veći deo utakmice, ali to je fudbal: kada ne iskoristiš svoje šanse, nekada te kazne, nekada ne.