Fudbal

"Nismo zaslužili da izgubimo ali to je fudbal..." Kapiten Železničara o meču sa Crvenom zvezdom

Filip Milošević

18. 09. 2026. u 11:05

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U zaostaloj utakmici 5. kola Superlige Srbije fudbaleri Crvene zvezde savladali su 2:1 ekipu Železničara u Pančevu.

Нисмо заслужили да изгубимо али то је фудбал... Капитен Железничара о мечу са Црвеном звездом

Foto: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Plavo-beli su tokom većeg dela susreta uspevali da pariraju kvalitetnom rivalu i da kroz organizovanu igru dolaze do prilika pred protivničkim golom.

Kapiten Železničara Zoran Popović sumirao je utiske nakon susreta i istakao da je, prema prikazanom na terenu, ekipa zaslužila više.

– Utisci su gorkog ukusa, posebno za mene. Mislim da smo danas bili jako dobri i da nismo zaslužili poraz. U najgorem slučaju smo zaslužili nerešen rezultat. Mislim da smo imali više šansi od Crvene zvezde, dominirali smo veći deo utakmice, ali to je fudbal: kada ne iskoristiš svoje šanse, nekada te kazne, nekada ne.

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