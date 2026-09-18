TOPLOTA "BEŽI", RAČUNI RASTU: Primenite jedan trik i drastično smanjite račun za grejanje
NEFUNKCIONALNI prozori mogu da budu jedan od razloga zbog kojih tokom zime toplota iz doma "beži", a računi za grejanje rastu.
Zato je pre uključivanja radijatora važno proveriti da li prozori dobro dihtuju. Dobra vest je da za prvu proveru nije potreban majstor, niti bilo kakav poseban alat. Dovoljan je običan komad papira.
Potreban vam je samo običan papir
Postupak je jednostavan. Papir se postavlja između krila i rama prozora, ali ne na mestu gde se prozor otvara, već ispod, nakon čega se prozor zatvara. Zatim pokušajte da izvučete papir.
Ako papir ne može da se izvuče ili počne da se cepa, to znači da prozor dobro dihtuje.
Ako papir isklizne, proverite prozor
Provera se ne radi samo na jednom mestu. Potrebno je isprobati papir i sa druge strane prozora, jer rezultat može da pokaže da dihtovanje nije isto na svim delovima.
Ako papir lako isklizne između rama i krila prozora, to je znak da prozor ne dihtuje kako treba. Tada može biti potrebno proveriti gume ili okove, a ako problem ne može da se reši na taj način, pozvati majstora.
Trik je veoma jednostavan, svi imate papir kod kuće i možete to proveriti. Međutim, ako ne dihtuju dobro, papir će iskliznuti, to znači da bi trebalo da zamenite ili gume ili okove, ili da pozovete majstora u krajnjem slučaju.
Proverite prozore pre zime
Poenta ove provere je da se eventualni problem otkrije pre početka zime, kada će prozori biti važni za održavanje toplote u domu.
Ako već sada utvrdite da papir lako prolazi, imate vremena da proverite šta je potrebno popraviti.
Takođe, bojler je jedan od najkritičnijih uređaja jer u mnogim domaćinstvima radi neprekidno. Racionalno korišćenje i optimizacija rada ovog uređaja donose brze i vidljive uštede na mesečnom nivou.
(BizPortal)
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
RAD OD KUĆE: Sve o odnosu poslodavca i zaposlenog i kako se radni odnos uređuje
18. 09. 2026. u 10:40
NOVA ŠANSA ZA 11.000 MALIH BIZNISA: Ko sve ima pravo na POS terminal bez troškova
17. 09. 2026. u 17:47
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Postigao jedan od najlepših golova u istoriji Mundijala: Odlazak u penziju i kraj jedne ere (VIDEO)
Jedan od najboljih kolumbijskih fudbalera svih vremena, Hames Rodrigez, završio je reprezentativnu karijeru u 35. godini života.
15. 09. 2026. u 21:04
Komentari (0)