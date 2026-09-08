Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa dve realne kvote

Немања Пејчић

08. 09. 2026. u 08:48

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ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са две реалне квоте

Tanjug/Mike Egerton/PA via AP

Utorak

20.00 Sutjeska - Mornar Bar 1X (1.37)

21.00 Milvol - Njukasl 2 (1.57)

Kvota: 2.15

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