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SUPER TRADICIJE: Evo šta kaže istorija mečeva koji su na programu ovog vikenda

Ivan Dobrilović

04. 09. 2026. u 14:07

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TRADICIJE su tu da bi se rušile, ali neke su baš uporne i vredi ih poštovati

СУПЕР ТРАДИЦИЈЕ: Ево шта каже историја мечева који су на програму овог викенда

Marcel van Dorst / DeFodi Images / Profimedia

ARGENTINA 1

ROSARIO - NjUELS 1

Rosario je slavio protiv Njuelsa na prethodnih šest međusobnih mečeva.

BRAZIL 1

INTERNASIONAL - SANTOS 1X

Santos nije trijumfovao protiv Internasionala na devet uzastopnih međusobnih susreta.

ČEŠKA 1

ZLIN -TEPLICE 3+

Na sedam vezanih okršaja mreže su se tresle najmanje triput.

ENGLESKA LIGA 2

ČESTERFILD - BARNET 4+

Na poslednjih pet dvoboja na terenu Česterfilda postizana su barem četiri gola.

HOLANDIJA 1

AJAKS - PSV GG

Na proteklih šest „sudara“ u Amsterdamu oba tima su postizala najmanje po pogodak.

GRONINGEN - TVENTE 2-3

Na minulih osam međusobnih susreta viđena su dva ili tri gola.

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