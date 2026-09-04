SUPER TRADICIJE: Evo šta kaže istorija mečeva koji su na programu ovog vikenda
TRADICIJE su tu da bi se rušile, ali neke su baš uporne i vredi ih poštovati
ARGENTINA 1
ROSARIO - NjUELS 1
Rosario je slavio protiv Njuelsa na prethodnih šest međusobnih mečeva.
BRAZIL 1
INTERNASIONAL - SANTOS 1X
Santos nije trijumfovao protiv Internasionala na devet uzastopnih međusobnih susreta.
ČEŠKA 1
ZLIN -TEPLICE 3+
Na sedam vezanih okršaja mreže su se tresle najmanje triput.
ENGLESKA LIGA 2
ČESTERFILD - BARNET 4+
Na poslednjih pet dvoboja na terenu Česterfilda postizana su barem četiri gola.
HOLANDIJA 1
AJAKS - PSV GG
Na proteklih šest „sudara“ u Amsterdamu oba tima su postizala najmanje po pogodak.
GRONINGEN - TVENTE 2-3
Na minulih osam međusobnih susreta viđena su dva ili tri gola.
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