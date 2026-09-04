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IZ KIKSA U FIKS: Favoriti na popravnom

Ivan Dobrilović

04. 09. 2026. u 14:04

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SPISAK favorita koji bi zbog kiksa u prošlom kolu u ovom „morali” da pobede.

ИЗ КИКСА У ФИКС: Фаворити на поправном

FOTO: Tanjug/AP Photo/Petr Josek

REZULTATI PRETHODNOG KOLA

Lil - PSŽ 2:2

LEGIJA - Slask 1:1

LIVERPUL - Notingem 2:2

LION - Avr 1:1

Elversberg - LEVERKUZEN 3:2

SPARTA - Slavija 0:3

Gent - BRIŽ 2:1

Spartak V. - LUDOGOREC 1:1

Nordsjeland - BRONDBI 3:1

Kifisija - AEK 1:1

NAREDNI MEČEVI

petak

PSŽ - Monako 1 1.43

Ipsvič - LIVERPUL 2 1.60

Lomel - BRIŽ 2 1.27

LION - Okser 1 1.55

subota

Motor - LEGIJA 2 1.87

AEK - Aris 1 1.37

LEVERKUZEN - Union Berlin 1 1.45

nedelja

Hradec - SPARTA 2 2.00

Lok. Sofija - LUDOGOREC 2 1.48

BRONDBI - Randers 1 1.53

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