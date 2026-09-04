IZ KIKSA U FIKS: Favoriti na popravnom
SPISAK favorita koji bi zbog kiksa u prošlom kolu u ovom „morali” da pobede.
REZULTATI PRETHODNOG KOLA
Lil - PSŽ 2:2
LEGIJA - Slask 1:1
LIVERPUL - Notingem 2:2
LION - Avr 1:1
Elversberg - LEVERKUZEN 3:2
SPARTA - Slavija 0:3
Gent - BRIŽ 2:1
Spartak V. - LUDOGOREC 1:1
Nordsjeland - BRONDBI 3:1
Kifisija - AEK 1:1
NAREDNI MEČEVI
petak
PSŽ - Monako 1 1.43
Ipsvič - LIVERPUL 2 1.60
Lomel - BRIŽ 2 1.27
LION - Okser 1 1.55
subota
Motor - LEGIJA 2 1.87
AEK - Aris 1 1.37
LEVERKUZEN - Union Berlin 1 1.45
nedelja
Hradec - SPARTA 2 2.00
Lok. Sofija - LUDOGOREC 2 1.48
BRONDBI - Randers 1 1.53
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