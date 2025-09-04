Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

04. 09. 2025. u 09:15

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas tri utakmice na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

FOTO: Tanjug/AP

Četvrtak

14.00 Bohum - Duizburg UG 3+ (1,50)

20.45 Bugarska - Španija UG 3+ (1,48)
20.45 Holandija - Poljska UG 3+ (1,64)

 Ukupna kvota: 3,64

KLADIONIČARSKE PRIČE MILANA ĐURICE: Zašto ljudi kockaju?

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Zelena energija za budućnost

Zelena energija za budućnost