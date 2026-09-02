Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "TIP" - tiket za sredu

Немања Пејчић

02. 09. 2026. u 06:33

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: ТИП - тикет за среду

Giannis Papanikos / Zuma Press / Profimedia

Sreda

18.00 Flora - Tameka 1 (1.65)

21.00 Falkirk - Rendžers 2 (1.58)

21.15 PAOK - OFI Krit 1 (1.40)

Kvota: 3.65

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