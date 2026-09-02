NAŠI PREDLOZI: "TIP" - tiket za sredu

TRAMPOV rat protiv Irana doveo je američku vojsku u tešku finansijsku krizu, pri čemu je američka mornarica primorana da prebacuje novac sa svojih računa za plate i drugih izvora kako bi pokrila troškove borbe, pokazuju dokumenta u koja je "Gardijan" imao uvid, kao i izjave zvaničnika i analitičarima odbrane.