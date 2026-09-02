NAŠI PREDLOZI: "TIP" - tiket za sredu
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Sreda
18.00 Flora - Tameka 1 (1.65)
21.00 Falkirk - Rendžers 2 (1.58)
21.15 PAOK - OFI Krit 1 (1.40)
Kvota: 3.65
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