OD ŠATORA NA ZETI DO MASAKRA U STRELJANI: Meštani otkrili šokantne detalje o životu Rusa neposredno pre zločina

MEŠTANI sa plaže Gaz na reci Zeta prepoznali ruskog državljanina i policiji ispričali da je živio u žbunju pored rijeke, družio se sa kupačima i obilazio okolinu. Posle ubistva trojice zaposlenih u streljani, automobilom, kombijem i taksijem stigao do Herceg Novog, gde je tokom policijske potere izvršio samoubistvo.

Foto: Uprava policije Crne gore

Istražitelji analiziraju njegove telefone, kontakte i kretanje kako bi otkrili motiv zločina i zbog čega tokom bega nije napao ljude koje je sretao na putu ka Herceg Novom.

Sve to su policiji prijavili meštani, kada su Mihaila Šabunjina (30) prepoznali nakon što je objavljena njegova fotografija, kao osumnjičenog za monstruozni zločin u streljani "Češka zbrojevka"..

Danima boravio sa meštanima na plaži Gaz

- Prijavili su i da je tu danima boravio, da je sedio sa kupačima, družio se sa njima ali i spavao pored reke. O prijavi je obavešteno Više državno tužilaštvo, odnosno postupajuća tužiteljka po čijem nalogu je i urađen uviđaj na plaži Gaz - saopšteno je Vijestima u policiji.

Meštani su listu ispričali da im je ruski državljanin bio veoma čudan, zbog pustinjačkog načina života i neobičajnog načina komunikacije, ali da nije bežao od ljudi već je sa izletnicima pio rakiju i jeo hranu, kojom su ga domaćinski nudili.

Šabinjin je u poneđeljak oko 16.45 časova u streljani u danilovgradskom naselju Strahinjići usmrtio trojicu zaposlenih - dva mladića Petra Globarevića (24) iz Podgorice i četiri godine mlađeg Nemanju Kapora kao i master instruktora Momira Radonjića (67) iz Danilovgrada.

Foto: Uprava policije Crne Gore

Nakon višesatne policijske potere, zločinac se ubio u noći između poneđeljka i utorka kada je shvatio da je opkoljen u šumi pored austragarske ceste iznad Novskog naselja Topla...

Kombijem do stanice

Taksista koji je Šabunjina, nakon zločina vozio do Autobuske stanice u Podgorici do Herceg Novog, kako je Vijestima saopštio njegov kolega, nije želio da govori za medije, ali je kao svedok detalje putovanja sa Rusom ispričao policiji.

Kolega iz taksi udruženja ispričao je Vijestima da je mladić u velikom šoku, te da nije u stanju da razgovara sa novinarom, prepričavajući detalje koje im je on ispričao.

"Šabunjin se od Rogama gde je ostavio automobil, do Autobuske stanice u Podgorici, dovezao kombijem. Kada je došao na stajalište, prišao je taksistima i počeo da pregovara oko cene za vožnju do Herceg Novog. Standardna tarifa iznosi 150 evra, a Rus je pokušavao da je spusti, govoreći da ima 90 ili 100 evra", prepričao je taksista.

On je naveo da je mladi kolega pristao na nižu cenu i primio Šabunjina u automobil, kojim ga je prebacio do Herceg Novog.

Taksisti tražio da ga ostavi u naselju Topla

Rus je tokom vožnje taksisti tražio da ga ostavi iznad zadnje kuće u naselju Topla, a nakon što ga je taksi dovezao na odredište Šabunjin je rekao da nema novca da mu plati, nakon čega mu je taksista tražio, a on mu ostavio telefon i pasoš.

Kada su se rastali, taksista je na društvenim mrežama video fotografiju, koju je objavila Uprava policije i shvatio ko je bio njegova mušterija, kojeg je ostavio iznad Tople, a potom pozvao policiju...

Dan nakon tragedije, koja je posle Medovine i Cetinja ponovo u srce pogodila Crnu Goru, ključno je pitanje šta je navelo Rusa da u streljani mučki usmrti trojicu zaposlenih.Policija sa Agencijom za nacionalnu bezbednost ali i sa međunarodnim službama pokušava da sakupi što više podataka o zločincu, skupljaju njegove kontakte, način života kako bi sklopili psihološki i ideološki profil ubice ali i razloge njegovog dolaska i boravka u Crnoj Gori i šta ga je navelo da počini masakr.

U rancu je nosio dva pištolja sa 230 komada municije a nakon zločina u streljani nije usmrtio nikog od prolaznika, ljudi u kombiju ali i na Autobuskoj stanici, a na kraju ni taksistu koji ga je prevezao do Herceg Novog.

Istražitelji veštače dva telefona, koje koristio ubica, kako bi proverili sa kim je komunicirao i šta je bio okidač za zločin.

Kako je tokom boravka u Crnoj Gori, Šabunjin živio u svojevrsnoj izolaciji, Rus nije privukao pažnju policije ali ni obaveštajnih službi zbog čega je izostala moguća reakcija službi, da predvidi i spreči tragediju.

(Vijesti)

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