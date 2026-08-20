PAKLEN DEBI ZA ALBERTA RIJERU: Zvezda protiv Plzenja spasava svoju evropsku kampanju

ŠPANSKI stručnjak večeras debituje na klupi srpskog šampiona koji u prvoj utakmici plej-ofa za Ligu Evrope dočekuje Viktoriju iz Plzenja (20.00).

Foto: D. Milovanović

Veliki je šok Zvezda doživela eliminacijom od Hapoela Ber Ševe u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, a pored toga što je ostala grupne faze najjačeg fudbalskog klupskog takmičenja, ostala je i bez glavnog trenera jer je Dejan Stanković uručio neopozivu ostavku nakon revanša na "Marakani".

Uprava je brzo reagovala i našla njegovu zamenu, a to je nova/stara želja Albert Rijera koji je potpisao dvogodišnji ugovor sa "crveno-belima" i svoj debi će imati upravo protiv Plzenja.

Pitanje je koliko je vremena imao da implementira svoje ideje i taktiku na igrače, sigurno će napraviti par promena koje će prodrmati ekipu i videćemo da li će to biti dovoljno za pozitivan rezultat pred revanš u Češkoj.

Primera radi, Zvezda je u međuvremenu ostala i bez Tikinzjana koji je prodat u Olimpijakos, ali njegova zamena nije još dovedena i videćemo kako će Rijera rešiti taj problem.

Ono što ide na ruku nekadašnjem prvaku Evrope je to što Plzenj ne blista na startu sezone i menadžer Martin Hiski se nalazi pod velikim pritiskom i potencijalnim otkazom ukoliko ispadne od Zvezde.

Na četiri utakmice u domaćem prvenstvu Viktorija je ostvarila samo jednu pobedu, a ono što posebno brine je čak 11 primljenih golova koji pokazuju ozbiljne defanzivne probleme tima sa "Dosan arene".

Upravo to Zvezda može iskoristiti ukoliko pametno uđe u utakmicu, a u srpskog šampiona veruju i bukmejkeri koji sve više obaraju kvotu na keca kako se bliži početak meča.

Što se tiče izostanaka, jedini od zvučnijih imena koji će propustiti meč je Zvezdin Abu Fani koji ne igra zbog crvenog kartona koji je zaradio protiv Ber Ševe.

Za predlog tipujemo da će Zvezda postići bar dva gola, defanzivni problemi Plzenja su evidentni, a očekujemo i da šok terapija odradi svoje i da će crveno-beli odigrati svoj najbolji meč od starta sezone.

NAŠ TIP: D+1.5 golova (kvota 1.73)