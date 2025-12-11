Tip fudbal

TIP IZDVAJA ZA ČETVRTAK: Kec u Atini

Žarko Urošević

11. 12. 2025. u 10:14

* Ludogorec i PAOK mreže drže pod ključem

NAŠ PREDLOG

18.45: Ferencvaroš - Rendžers  2-3  (2.10)

18.45: Dinamo Z. - Betis  1H  (1.75)

18.45: LUDOGOREC - PAOK  0-2  (1.85)

18.45: Nica - Braga   2   (2.20)

18.45: Jang Bojs - Lil  2  (1.65)

21.00: Seltik - Roma  0-2  (1.90)

21.00: FKSB - FEJENORD 2 (1.60)

21.00: PANATINAIKOS - PLZEN  1  (1.90)

21.00: Bazel - Aston Vila  2-3  (2.10)

