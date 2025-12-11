TIP IZDVAJA ZA ČETVRTAK: Kec u Atini
* Ludogorec i PAOK mreže drže pod ključem
NAŠ PREDLOG
18.45: Ferencvaroš - Rendžers 2-3 (2.10)
18.45: Dinamo Z. - Betis 1H (1.75)
18.45: LUDOGOREC - PAOK 0-2 (1.85)
18.45: Nica - Braga 2 (2.20)
18.45: Jang Bojs - Lil 2 (1.65)
21.00: Seltik - Roma 0-2 (1.90)
21.00: FKSB - FEJENORD 2 (1.60)
21.00: PANATINAIKOS - PLZEN 1 (1.90)
21.00: Bazel - Aston Vila 2-3 (2.10)
Preporučujemo
TIP IZ KOMŠILUKA: Mreže će se tresti u balkanskom derbiju
11. 12. 2025. u 13:13
ČITAV GRAD U AUSTRIJI OSTAO ZATEČEN ZBOG SRBA: Evo šta su uradile "delije" (VIDEO)
Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč "delije" su se pobrinule za posebnu situaciju.
11. 12. 2025. u 13:13
KALATES "POKOPAO" ŽELjKA OBRADOVIĆA: Novi trener Partizana nam je dao dodatnu motivaciju!
Košarkaš Partizana Nik Kalates izjavio je danas u Beogradu da misli da je ekipa spremna za duel sa Crvenom zvezdom i istakao da ovakve utakmice mogu da promene celu sezonu.
11. 12. 2025. u 15:00
PREDSEDNIK ALEKSANDAR VUČIĆ OTKRIO! Evo za šta ga je Peđa Mijatović "optužio", pomenuo i Željka Obradovića
Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, izašao je pred medije u Nišu, gde je je trenutno zbog otvaranja fabrike, a tokom obraćanja je kratko prešao i na sportski teren, i sarkastično odgovorio svim kritičarima koji u njemu vide krivca za sve loše što se dogodi.
11. 12. 2025. u 12:03
Komentari (0)