TIP IZDVAJA ZA PONEDELJAK: Mura slavi na terenu fenjeraša

Žarko Urošević

03. 11. 2025. u 11:15

* Lacio startom sezone previše kikseva imao kod kuće da bi i Kaljariju dozvolio da se proslavi.

NAŠ PREDLOG

17.00: OFK Beograd - Radnički Niš  1  (1.70)

17.15: Botev Vraca - CSKA Sofija  2  (1.70)

17.30: DOMŽALE - MURA  2  (2.10)

18.00: Gnistan - Helsinki  2  (1.85)

18.00: Gorica - Lokomotiva  2-3  (2.10)

19.00: Midjiland - Arhus  1  (1.85)

20.45: LACIO - KALjARI  1  (1.65)

21.00: Ovijedo - Osasuna  3+  (1.70)

21.00: Sanderlend - Everton  GG  (1.75)

