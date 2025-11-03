TIP IZDVAJA ZA PONEDELJAK: Mura slavi na terenu fenjeraša
* Lacio startom sezone previše kikseva imao kod kuće da bi i Kaljariju dozvolio da se proslavi.
NAŠ PREDLOG
17.00: OFK Beograd - Radnički Niš 1 (1.70)
17.15: Botev Vraca - CSKA Sofija 2 (1.70)
17.30: DOMŽALE - MURA 2 (2.10)
18.00: Gnistan - Helsinki 2 (1.85)
18.00: Gorica - Lokomotiva 2-3 (2.10)
19.00: Midjiland - Arhus 1 (1.85)
20.45: LACIO - KALjARI 1 (1.65)
21.00: Ovijedo - Osasuna 3+ (1.70)
21.00: Sanderlend - Everton GG (1.75)
ZVEZDA JE ŠAMPION EVROPE! Kakav podvig crveno-belih!
Navijači Crvene zvezde sada imaju dodatni razlog da budu radosni.
02. 11. 2025. u 21:07
ŠOKANTAN PORAZ ZVEZDE! Posle osam pobeda u nizu, crveno-beli izgubili - i to kako! I to od koga!
Crvena zvezda nije nastavila da ređa pobede. Deveta uzastopna bila je očekivana je u ABA ligi, u čijem se 5. kolu, u okviru grupe B, u gostima, u Subotici, desila senzacija: Spartak je nadoknadio dvocifren zaostatak i, serijom 9:0 u poslednja dva minuta, napravio prokret koji je krunisao trijumfom od 85:80.
02. 11. 2025. u 20:54
ĐOKOVIĆ SE OVOME NIJE NADAO: Evo šta ga je zadesilo u Atini
NOVAK Đoković igra na turniru iz serije 250 u Atini, a poznato ko je prvi rival srpskog tenisera u glavnom gradu Grčke.
02. 11. 2025. u 20:06
