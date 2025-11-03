Tip fudbal

BEZ IKSA NEMA FIKSA: Tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

В.М.

03. 11. 2025. u 11:00

TIP vam je za danas sastavio tiket napravljen isključivo od "ikseva" sa mečeva širom Evrope.

FOTO: Tanjug/AP

Ponedeljak

21.00 Sanderlend - Everton X (3,05)

21.00 Real Ovijedo - Osasuna X (3,00)
21.45 Žil Visente - Santa Klara X (2,95)

Ukupna kvota: 26,99

