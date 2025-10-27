MOŽE LI LUDOGOREC DA ZAUSTAVI SJAJNOG DOMAĆINA? CSKA 1948 je neporažen na svom terenu i ima najbolju obranu u ligi
CSKA 1948 Sofija i Ludogorec odmeravaju snage u nedelju od 16.30, u okviru 13. kola bugarske Prve lige.
U pitanju je derbi vrha tabele, jer su ove dve ekipe na drugom i trećem mestu, dok je Levski zasad ubedljivo prvi.
Domaćin igra u sjajnoj formi — četiri pobede i jedan remi u poslednjih pet kola, a taj jedini kiks bio je protiv „kraljeva remija“ Spartaka iz Varne. CSKA 1948 je neporažen na svom terenu i ima tek četiri primljena gola u šest mečeva, što ga čini najboljom domaćom odbranom u ligi.
Ludogorec, iako još nije doživeo poraz u prvenstvu, previše bodova je prosuo — čak pet od jedanaest utakmica završilo se nerešeno. U gostima ima skor 2-3-0 i impresivnu gol-razliku 5:1, ali ujedno deluje manje ubojito nego u Razgradu.
Istorija kaže da je Ludogorec slavio u poslednjih šest međusobnih duela, ali ovaj put stiže umorniji, jer je pre samo četiri dana igrao u Ligi Evrope. CSKA će nastojati da iskoristi taj momenat i prekine crnu seriju protiv šampiona.
Naš tip: X poluvreme ili kraj (kvota 1.67)
