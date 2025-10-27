Tip fudbal

MOŽE LI LUDOGOREC DA ZAUSTAVI SJAJNOG DOMAĆINA? CSKA 1948 je neporažen na svom terenu i ima najbolju obranu u ligi

Olja Mrkić

27. 10. 2025. u 09:59

CSKA 1948 Sofija i Ludogorec odmeravaju snage u nedelju od 16.30, u okviru 13. kola bugarske Prve lige.

МОЖЕ ЛИ ЛУДОГОРЕЦ ДА ЗАУСТАВИ СЈАЈНОГ ДОМАЋИНА? ЦСКА 1948 је непоражен на свом терену и има најбољу обрану у лиги

Foto: Profimedia

U pitanju je derbi vrha tabele, jer su ove dve ekipe na drugom i trećem mestu, dok je Levski zasad ubedljivo prvi.

Domaćin igra u sjajnoj formi — četiri pobede i jedan remi u poslednjih pet kola, a taj jedini kiks bio je protiv „kraljeva remija“ Spartaka iz Varne. CSKA 1948 je neporažen na svom terenu i ima tek četiri primljena gola u šest mečeva, što ga čini najboljom domaćom odbranom u ligi.

Ludogorec, iako još nije doživeo poraz u prvenstvu, previše bodova je prosuo — čak pet od jedanaest utakmica završilo se nerešeno. U gostima ima skor 2-3-0 i impresivnu gol-razliku 5:1, ali ujedno deluje manje ubojito nego u Razgradu.

Istorija kaže da je Ludogorec slavio u poslednjih šest međusobnih duela, ali ovaj put stiže umorniji, jer je pre samo četiri dana igrao u Ligi Evrope. CSKA će nastojati da iskoristi taj momenat i prekine crnu seriju protiv šampiona.

Naš tip: X poluvreme ili kraj (kvota 1.67)

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA U ŠOKU: Bivši selektor otišao da se bori za Ukrajinu!

RUSIJA U ŠOKU: Bivši selektor otišao da se bori za Ukrajinu!