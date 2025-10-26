Tip fudbal

TRADICIONALNA GOLEADA: Na poslednjih deset ligaških duela ovih rivala tip gol-gol je bio prolazan!

В.М.

26. 10. 2025. u 11:00

BAJER Leverkuzen će u nedelju od 17:30 na „BajAreni” ugostiti Frajburg u okviru 8. kola Bundeslige, u meču koji bi mogao doneti preokret u formi obe ekipe. Domaćin je trenutno peti sa 14 bodova, dok gosti zauzimaju 11. mesto sa devet osvojenih poena.

ТРАДИЦИОНАЛНА ГОЛЕАДА: На последњих десет лигашких дуела ових ривала тип гол-гол је био пролазан!

Foto: Profimedia

Leverkuzen je u prošlom kolu odigrao pravu goleadu protiv Majnca i slavio rezultatom 4:3, nakon što je čak tri puta imao dvostruku prednost. Ekipa Kaspera Hjulmanda dominirala je u svim statističkim parametrima – uputila je 18 udaraca iz kaznenog prostora i stvorila sedam velikih šansi, nasuprot Majncovih šest i dve.

Ta pobeda donela je mir u svlačionicu „farmaceuta”, ali je poraz od Pariz Sen Žermena u Ligi šampiona (2:7) u utorak ponovo otvorio pitanja o defanzivnoj stabilnosti tima.

Iako je mnoge iznenadila odluka uprave da nakon samo dva ligaška meča smeni Erika ten Haga, rezultati su opravdali promenu — Hjulmand je u pet prvenstvenih duela ostvario četiri pobede i jedan remi.

Ipak, u Evropi je učinak skromniji: dva remija i težak poraz u Parizu. Leverkuzen je u poslednjih deset utakmica samo jednom sačuvao mrežu, ali je u svih sedam ligaških mečeva postigao prvi gol na utakmici.

Frajburg sa druge strane ulazi u meč u dobroj seriji — neporaženi su na poslednjih osam utakmica u svim takmičenjima, uz četiri pobede i četiri remija. Tim Julijana Šustera poslednji put je poražen još početkom septembra, a u prošlogodišnjim duelima sa Leverkuzenom ipak nije imao uspeha: tri poraza i dva remija.

Ekipa iz Baden-Virtemberga jedan je od najopasnijih timova u ligi kada je reč o prekidima, postigla je šest golova iz takvih situacija – ali je zanimljivo da je Leverkuzen još efikasniji sa sedam. Upravo bi dueli u vazduhu i „mrtvi lopte” mogli odlučiti ishod ovog susreta.

Hjulmand neće moći da računa na Eksekjela Palacija (povreda prepona), pa bi sredinu terena mogli držati Aleiš Garsija i Ezekijel Fernandes.

Mladi Kristijan Kofane, koji je u poslednje četiri utakmice postigao tri gola, biće glavna napadačka pretnja, dok se Džarel Kvansah vraća nakon povrede i konkuriše za mesto u odbrani.

Kod gostiju, Danijel-Kofi Kire i dalje je povređen, što otvara prostor da Lukas Heler zaigra iza napadača Džuniora Adamua. Defanzivni par Ginter–Linhart biće pod pritiskom najboljeg napada u ligi, dok će Manzambi i Egeštajn pokušati da donesu stabilnost u sredini terena.

Što se tiče predloga, verujemo u golove koji su redovna pojava na mečevima Leverkuzena od kada je Hjumland trener, a veru nam daje i istorijat međusobnih duela današnjih rivala pošto je na njihovih poslednjih deset ligaških obračuna tip gol-gol bio prolazan.

