NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.
Nedelja
15.00 Arsenal - Kristal palas 1&2-5 (1,88)
20.45 Lacio - Juventus X2 (1,31)
Ukupna kvota: 5,10
Arsenal je u naletu, igra sjajno, vezuje pobede i očekujemo da tako nastavi protiv Palasa koji se nalazi u padu forme.
Leverkuzen od kada je promenio trenera redovno igra na golove, a oni nisu strani ni Frajburgu koji je igrao "otvorene" utakmice više puta ove sezone.
Lacio ima veliki broj povređenih igrača iz startne postave, previše da bi se savladao Juventus kojem je vreme da upiše neki pozitivan rezultat posle serije loših.
