VLAHOVIĆ OKONČAVA JUVEOVU KRIZU: Današnji rival "stare dame" je redovna mušterija srpskog centarfora

В.М.

26. 10. 2025. u 07:20

DVE ekipe koje su daleko od svojih ambicija sastaju se u derbiju nedeljanog programa Serije A na "Olimpiku" (20.45). Juventus stiže u Rim posle dva uzastopna poraza, dok Lacio i dalje bezuspešno traži konstantnost u drugom mandatu Mauricija Sarija.

Foto: EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO

Pritisak u Torinu raste iz dana u dan. Tim Igora Tudora upao je u krizu rezultata, nakon pet remija i jednog poraza u prethodnih šest utakmica, uz pad na sedmo mesto tabele Serije A „stara dama“ je poražena i na Bernabeuu.

Real Madrid je slavio 1:0, iako su Dušan Vlahović i Lois Openda imali izgledne prilike, a Džud Belingem iskoristio je jedinu pravu šansu „kraljevića“. Juventus je tako ostao na samo dva boda u prve tri utakmice ligaške faze Lige šampiona.

Još zabrinjavajuće je što Tudorov tim nije postigao gol više od 300 minuta, od pogotka Fransiška Konseisa protiv Viljareala. Poraženi su i u Seriji A od Koma (0:2), što je prekinulo seriju od 11 ligaških utakmica bez poraza.

Sada u Rimu traže način da povrate samopouzdanje i efikasnost. Istorija im bar malo ide u prilog – Juve je dao gol u 28 od poslednjih 29 gostovanja Laciju.

S druge strane, Sarijev Lacio je tek počeo da hvata ritam posle katastrofalnog starta sezone. Posle tri poraza u prva četiri kola, „nebesko-plavi“ su ostvarili pobedu nad Đenovom (3:0), izvukli bod protiv Torinoa u poslednjim trenucima i potom remizirali bez golova u Bergamu.

Ipak, uprkos blagom napretku, Lacio je i dalje u donjem delu tabele, uz samo dve pobede u poslednjih 15 ligaških mečeva na Olimpiku.

Što se tiče zdravstvene situacije, domaćin u ovaj duel ulazi oslabljen — Valentin Kasteljanos, Nuno Tavareš, Nikolo Rovela, Samuel Žigo, Fisajo Dele-Baširu i Luka Pelegrini su van stroja, dok se Mateo Kančeljeri nedavno povredio.

Kod Juventusa nema Bremera i Huana Kabala, ali se očekuje povratak kapitena Manuela Lokatelija u startnu postavu.

U napadu je najveća dilema — Vlahović, Džonatan Dejvid ili Openda. Srbin tradicionalno igra odlično protiv Lacija, sa čak sedam postignutih golova, i upravo bi on mogao da bude ključni čovek u pokušaju Juventusa da prekine golgeterski post i krene u oporavak sezone.

Očekujemo tvrd meč između dva tima koja igraju ispod očekivanja, ofanzivno su nepotentni i verujemo da će se to nastaviti večeras na "Olimpiku".

