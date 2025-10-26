"EL KLASIKO" KOJI IMA VELIKI ZNAČAJ U BORBI ZA TITULU: Real želi da pobegne na plus pet, Barsa da se vrati na čelo tabele

"SANTIJAGO Bernabeu” ovog popodneva (16.15) biće pozornica novog izdanja čuvenog El Klasika u kojem Real Madrid dočekuje Barselonu u meču koji bi mogao da postavi temelje borbe za titulu. „Kraljevski klub” trenutno ima dva boda prednosti i zauzima vrh tabele, pa bi trijumfom pobegao najvećem rivalu na pet koraka i zacementirao se na liderskoj poziciji, dok bi sa druge strane Katalonci pobedom preuzeli vodeće mesto i nastavili niz dobrih igara protiv Reala.

FOTO: Tanjug/AP

Ekipa Ćabija Alonsa igra u fantastičnoj formi — 11 pobeda iz 12 utakmica u svim takmičenjima uz samo jedan poraz, i to na gradskom derbiju protiv Atletika. Real je ove sezone zabeležio osam trijumfa u devet mečeva Primere i potvrdio prvo mesto minimalnim trijumfom nad Hetafeom proteklog vikenda (1:0), dok je sredinom nedelje u Ligi šampiona srušio Juventus golom Džuda Belingema.

Iako su Madriđani već devet puta kapitulirali u šampionatu, napad predvođen Mbapeom i Vinisijusom funkcioniše besprekorno — sa 20 golova, Real je drugi najbolji napadački tim u Španiji.

Međutim, motiv je u ovom meču dvostruk: osim borbe za bodove, tu je i želja za osvetom.

Barselona je prošle sezone dobila sva četiri međusobna susreta, uključujući i brutalnu pobedu od 4:0 upravo na Bernabeu u prvom delu kampanje.

Barselona, s druge strane, dolazi u prestonicu nakon što je prekinula niz nešto slabijih igrara. Posle teškog poraza od Sevilje (1:4), ekipa Hansija Flika je pronašla ritam, pobedila je Đironu (2:1) i razbila Olimpijakos sa čak 6:1 u Ligi šampiona.

Ipak, odbrana je i dalje ahilova peta Katalonaca, a brojne povrede dodatno komplikuju stvari. Ter Štegen, Levandovski, Gavi, Dani Olmo i Rafinja su van stroja, pa rotacija nije velika i očekuje se da se Lamin Jamal, Fermin Lopez i Markus Rašford nađu u startnih 11 iza isturenog Ferana Toresa.

Alonso nema toliki problema i moći će da računa na povratak Aleksander-Arnolda, Karvahala i mladog Hujsena, ali će Rudiger i Alaba ostati van tima.

Ipak, atmosfera u svlačionici „belih” je optimistična, na poslednjih pet mečeva kod kuće Real nije primio gol i deluje spremno da prekine dominaciju Katalonaca u međusobnim duelima.

Sve ukazuje da nas čeka još jedan spektakl pun emocija, fizičkih duela i magije na terenu. Pobeda bi Madriđane odvela ka zoni komfora pred težak raspored do reprezentativne pauze, dok bi Barsi donela preko potrebni mir i prvo mesto posle turbulentnog početka sezone.

Napadi su jače strane ovih timova, Mbape, Vinisijus, Jamal, Rafinja, sve pršti od kvaliteta u napadima španskih velikana i zbog toga očekujemo dosta pogodaka na "Santijago Bernabeu".

