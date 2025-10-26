ARTETINA MAŠINA NE STAJE: Arsenal u potrazi za sedmom pobedom, žrtva je gradski rival sa "Selhurst parka"
Arsenal dočekuje Kristal palas u malom londonskom derbiju 9. kola Premijer lige (15.00). Pred ovaj meč ekipe se nalaze u potpuno drugačijim raspoloženjima, dok Arteta i njegov "tobdžije“ lete i nalaze na vrhu tabele uz seriji od šest uzastopnih pobeda, ekipa Olivera Glasnera traži način da prekine tronedeljni post bez trijumfa.
Mikel Arteta je od Arsenala napravio rezultatsku mašineriju koja funkcioniše i u ligi i u Evropi. Posle minimalne pobede od 1:0 nad Fulamom u lokalnom derbiju, „tobdžije“ su postale prvi tim u istoriji Premijer lige koji je u prvih osam kola postigao čak deset golova iz prekida.
Taj aspekt igre, koji je razvio specijalista Nikola Žover, postao je zaštitni znak Artetiinog tima.
Sredinom nedelje Arsenal je demonstrirao i ofanzivnu moć iz otvorene igre, ubedljivih 4:0 protiv Atletiko Madrida u Ligi šampiona dodatno je potvrdilo da se ova ekipa nalazi u fantastičnoj formi.
Pobedom protiv Palasa, domaćini bi mogli da izjednače rekord Mančester sitija iz 2014. kao drugi tim u istoriji koji je na tri uzastopne utakmice u Premijer ligi sprečio rivale da upute ijedan šut u okvir gola, što dovoljno govori o defanzivnoj igri Arsenala koja je među najboljima na svetu.
S druge strane, Kristal palas je u sve većoj krizi. Nakon remija sa Bornmutom (3:3) i bolnog poraza od Larnake u Ligi konferencija (0:1) jasno je da su „orlovi“ izgubili i sigurnost u odbrani i samopouzdanje.
Iako je Žan-Filip Mateta u sjajnoj golgeterskoj formi sa sedam postignutih golova u svim takmičenjima, ostatak tima deluje nestabilno i bez prave ravnoteže.
Što se tiče zdravstvene situacije, Arsenal će verovatno biti bez povređenog Gabrijela, dok su Odegard, Haverc i Madueke i dalje van stroja.
U redovima Palasa, Glasner ne može da računa na Dukurea i Rijada, a posle kobne greške protiv Larnake, Kanvot će najverovatnije ustupiti mesto Krisu Ričardsu u centru odbrane.
Sve ukazuje na to da će Arsenal nastaviti pobednički niz, ali u londonskim derbijima nikada nema garancija. Palas će se osloniti na Matetu i pokušati da kazni svaki trenutak opuštenosti favorita, ipak realnost kaže Artetina mašina deluje previše uigrano da bi se zaustavila.
