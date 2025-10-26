ARTETINA MAŠINA NE STAJE: Arsenal u potrazi za sedmom pobedom, žrtva je gradski rival sa "Selhurst parka"

Arsenal dočekuje Kristal palas u malom londonskom derbiju 9. kola Premijer lige (15.00). Pred ovaj meč ekipe se nalaze u potpuno drugačijim raspoloženjima, dok Arteta i njegov "tobdžije“ lete i nalaze na vrhu tabele uz seriji od šest uzastopnih pobeda, ekipa Olivera Glasnera traži način da prekine tronedeljni post bez trijumfa.

FOTO: Tanjug/AP/Kin Cheung

Mikel Arteta je od Arsenala napravio rezultatsku mašineriju koja funkcioniše i u ligi i u Evropi. Posle minimalne pobede od 1:0 nad Fulamom u lokalnom derbiju, „tobdžije“ su postale prvi tim u istoriji Premijer lige koji je u prvih osam kola postigao čak deset golova iz prekida.

Taj aspekt igre, koji je razvio specijalista Nikola Žover, postao je zaštitni znak Artetiinog tima.

Sredinom nedelje Arsenal je demonstrirao i ofanzivnu moć iz otvorene igre, ubedljivih 4:0 protiv Atletiko Madrida u Ligi šampiona dodatno je potvrdilo da se ova ekipa nalazi u fantastičnoj formi.

Pobedom protiv Palasa, domaćini bi mogli da izjednače rekord Mančester sitija iz 2014. kao drugi tim u istoriji koji je na tri uzastopne utakmice u Premijer ligi sprečio rivale da upute ijedan šut u okvir gola, što dovoljno govori o defanzivnoj igri Arsenala koja je među najboljima na svetu.

S druge strane, Kristal palas je u sve većoj krizi. Nakon remija sa Bornmutom (3:3) i bolnog poraza od Larnake u Ligi konferencija (0:1) jasno je da su „orlovi“ izgubili i sigurnost u odbrani i samopouzdanje.

Iako je Žan-Filip Mateta u sjajnoj golgeterskoj formi sa sedam postignutih golova u svim takmičenjima, ostatak tima deluje nestabilno i bez prave ravnoteže.

Što se tiče zdravstvene situacije, Arsenal će verovatno biti bez povređenog Gabrijela, dok su Odegard, Haverc i Madueke i dalje van stroja.

U redovima Palasa, Glasner ne može da računa na Dukurea i Rijada, a posle kobne greške protiv Larnake, Kanvot će najverovatnije ustupiti mesto Krisu Ričardsu u centru odbrane.

Sve ukazuje na to da će Arsenal nastaviti pobednički niz, ali u londonskim derbijima nikada nema garancija. Palas će se osloniti na Matetu i pokušati da kazni svaki trenutak opuštenosti favorita, ipak realnost kaže Artetina mašina deluje previše uigrano da bi se zaustavila.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć