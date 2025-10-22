Tip fudbal

POLUVREME-KRAJ: Ovo je današnji predlog redakcije Tipa za popularnu igru "prelaza"

В.М.

22. 10. 2025. u 09:04

PONUDA nije primamljiva, ali pronašli smo vam tri prelaza.

ПОЛУВРЕМЕ-КРАЈ: Ово је данашњи предлог редакције Типа за популарну игру прелаза

FOTO: Tanjug/AP/Lennart Preiss

Sreda

21.00  Sporting L. - Olimpik M. X-1 (6,10)

21.00 Monako - Totenhem 1-X  (14,00)
21.00 Bajern M1-1 (4,00)

Ukupna kvota: 36,98

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

