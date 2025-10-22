POLUVREME-KRAJ: Ovo je današnji predlog redakcije Tipa za popularnu igru "prelaza"
PONUDA nije primamljiva, ali pronašli smo vam tri prelaza.
Sreda
21.00 Sporting L. - Olimpik M. X-1 (6,10)
21.00 Bajern M1-1 (4,00)
Ukupna kvota: 36,98
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
EVROPA U ŠOKU! UEFA uvodi neverovatnu promenu u fudbal
Najnovije vesti iz fudbala su prilično neverovatne.
22. 10. 2025. u 21:50
ALBANCI U NEVERICI! Evo šta je hiljade ljudi radilo u centru Barselone (VIDEO)
Da su Kosovo i Metohija Srbija - zna svako u Srbiji. A podsetnici na to "niču" širom Evrope.
22. 10. 2025. u 15:25
NOVI ŽIVOT ROMANA ABRAMOVIČA: Ćerka mu napala Putina, preživeo pokušaj trovanja, sad počinje mega-povratak u fudbal!
Rat u Ukrajini doveo je do brojnih sankcija Rusiji i Rusima, a čuveni bogataš i donedavno vlasnik fudbalskog kluba Čelsi, Roman Abramovič, nije izuzet iz njih. Ipak, fudbalu se vraća na velika vrata, ako je verovati najnovijim vestima.
21. 10. 2025. u 20:18
