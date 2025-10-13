MREŽE NE MIRUJU NA ISLANDU: Duel dve najefikasnije ekipe u grupi obećava goleadu - i pobedu gostiju

Francuska može večeras praktično obezbediti plasman na Svetsko prvenstvo ako pobedi Island, uz povoljan rezultat u drugom meču Grupe D.

FOTO: Tanjug/AP

Trikolori imaju savršen skor u kvalifikacijama i nastavljaju seriju pobeda u gostima (5 iz poslednjih 7), dok Island još traži formu posle poraza od Ukrajine (3:5) i loše sezone u Ligi nacija.

Istorija duela jasno ide u korist Francuske – nisu izgubili u 16 prethodnih susreta (12-4-0), a u poslednjih sedam mečeva dobili su šest. Island prima više od dva gola u većini utakmica, a Francuska redovno postiže golove i u drugom poluvremenu.

NAŠ TIP: 2&3+ (kvota 1,88)

ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta