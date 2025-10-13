MREŽE NE MIRUJU NA ISLANDU: Duel dve najefikasnije ekipe u grupi obećava goleadu - i pobedu gostiju
Francuska može večeras praktično obezbediti plasman na Svetsko prvenstvo ako pobedi Island, uz povoljan rezultat u drugom meču Grupe D.
Trikolori imaju savršen skor u kvalifikacijama i nastavljaju seriju pobeda u gostima (5 iz poslednjih 7), dok Island još traži formu posle poraza od Ukrajine (3:5) i loše sezone u Ligi nacija.
Istorija duela jasno ide u korist Francuske – nisu izgubili u 16 prethodnih susreta (12-4-0), a u poslednjih sedam mečeva dobili su šest. Island prima više od dva gola u većini utakmica, a Francuska redovno postiže golove i u drugom poluvremenu.
NAŠ TIP: 2&3+ (kvota 1,88)
ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)
Najnovije vesti iz Hrvatske prilično su zanimljive svima kojima je Srbija u srcu.
03. 10. 2025. u 17:05
STRELjAJU AMERIČKOG KOŠARKAŠA?! Uhapšen jer je imao "bombone" zbog kojih mu odmah sledi smrtna kazna? Ovako se brani da bi ostao živ!
Najnovije vesti iz sveta košarke su sve samo ne klasične košarkaške.
03. 10. 2025. u 15:57
Komentari (0)