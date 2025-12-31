TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za sredu

Marko Milosavljević

31. 12. 2025. u 07:19

REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.

Foto: Profimedia

Sreda

12.30 Alba - Braunšvajg H2 -11,5 (2,15)

14.00 Rostok - Bajern Minhen +162,5 (1,90)

Kvota: 4,09

