Tip fudbal

PREMIJERLIGAŠKI TIKET: Vila opet preti Arsenalu, Čelsi se vraća na pobedničku stazu, agonija Vulvsa se nastavlja i protiv Junajteda...

В.М.

30. 12. 2025. u 14:42

REDAKCIJA TIP-a vam predlaže utakmice današnjeg programa 19. kola najjače fudbalske lige sveta.

ПРЕМИЈЕРЛИГАШКИ ТИКЕТ: Вила опет прети Арсеналу, Челси се враћа на победничку стазу, агонија Вулвса се наставља и против Јунајтеда...

FOTO: Tanjug/AP/Joanna Chan

Premijer liga, 19. kolo

Utorak (klikni na par za detalje)

20.30 Barnli - Njukasl 2 (1,60)

20.30 Čelsi - Bornmut 1 (1,61)
20.30 Notingem - Everton 2 (1,60)
20.30 Vest hem - Brajton X (3,65)
21.15 Arsenal - Aston vila GG (1,95)
21.15 Mančester J. - Vulverhampton 1&GG (2,90)  

Ukupna kvota: 210,30

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu - Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KADA SAM SAZNALA DA SAM TRUDNA, VEĆINA NJIH ME JE ZABORAVILA: Aleksandra Prijović brutalno iskrena - Bila sam jako tužna

KADA SAM SAZNALA DA SAM TRUDNA, VEĆINA NjIH ME JE ZABORAVILA: Aleksandra Prijović brutalno iskrena - "Bila sam jako tužna"