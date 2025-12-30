PREMIJERLIGAŠKI TIKET: Vila opet preti Arsenalu, Čelsi se vraća na pobedničku stazu, agonija Vulvsa se nastavlja i protiv Junajteda...
REDAKCIJA TIP-a vam predlaže utakmice današnjeg programa 19. kola najjače fudbalske lige sveta.
Premijer liga, 19. kolo
Utorak (klikni na par za detalje)
20.30 Barnli - Njukasl 2 (1,60)
20.30 Notingem - Everton 2 (1,60)
20.30 Vest hem - Brajton X (3,65)
21.15 Arsenal - Aston vila GG (1,95)
21.15 Mančester J. - Vulverhampton 1&GG (2,90)
Ukupna kvota: 210,30
