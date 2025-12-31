JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za sredu
PONOVO su naši tipsteri bili na visini zadatka, u ritmu dočekujemo 2026. godinu!
Jučerašnji pogođeni možete videti OVDE, a evo i današnjeg:
Sreda
17.00 Ekvatorijalna Gvineja - Alžir X2&0-3 (1,45)
20.00 Mozambik - Kamerun X2&0-3 (1,43)
20.00 Gabon - Obala Slonovače X2&0-3 (1,40)
Ukupna kvota: 4,79
Ponuda je danas dosta slaba, ali u spas dolazi Afričku kup nacija, tipujemo sve utakmice današnjeg programa šampionata Afrike, pa ko voli nek izvoli.
