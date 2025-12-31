Tip fudbal

JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za sredu

В.М.

31. 12. 2025. u 07:00

PONOVO su naši tipsteri bili na visini zadatka, u ritmu dočekujemo 2026. godinu!

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ! Ево ТИП тикета за среду

FOTO: Profimedia

Jučerašnji pogođeni možete videti OVDE, a evo i današnjeg:

Sreda

17.00 Ekvatorijalna Gvineja - Alžir X2&0-3 (1,45)

17.00 Sudan - Burkina Faso |XvX (1,65)
20.00 Mozambik - Kamerun X2&0-3 (1,43)
20.00 Gabon - Obala Slonovače X2&0-3 (1,40)

Ukupna kvota: 4,79

Ponuda je danas dosta slaba, ali u spas dolazi Afričku kup nacija, tipujemo sve utakmice današnjeg programa šampionata Afrike, pa ko voli nek izvoli.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

