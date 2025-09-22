Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak

В.М.

22. 09. 2025. u 09:31

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за понедељак

FOTO: Profimedia

Ponedeljak

18.00 Soči - CSKA 2 (1,72)

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

19.00 Sarpsborg "2" - Grej 1 (2,10)
20.00 Vašaš - MSE 1 (1,85)

Ukupna kvota: 8,10

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SRBIJA U NEVERICI: Angelina Topić u velikoj drami osvojila medalju na Svetskom prvenstvu i odlučila - ovo
Ostali sportovi

0 7

SRBIJA U NEVERICI: Angelina Topić u velikoj drami osvojila medalju na Svetskom prvenstvu i odlučila - ovo

Dala je sve od sebe, kiša ju je omela da se održi na drugoj poziciji u finalu Svetskog prvenstva, ali Angelina Topić ne očajava. Štaviše, iako je san o još sjajnijoj medalji raspršen u Tokiju, posle osvajanja bronze i to uz sjajno ostvarenje u vidu skoka od 197 centimetara (iz prvog pokušaja) najavljuje da joj tek sad ne pada na pamet da stane. Ovo je, zapravo, bio tek... početak.

21. 09. 2025. u 15:29

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE! Srbija je bolja u atletici! Ovo je bilans medalja na Svetskom prvenstvu 2025!

HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE! Srbija je bolja u atletici! Ovo je bilans medalja na Svetskom prvenstvu 2025!