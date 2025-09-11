TIP IZDVAJA ZA ČETVRTAK: Bereg visok za Mariupolj
* Breidablik klasa za Akranes
NAŠ PREDLOG
15.00: AKAS - Šahtjor K. 2 (1.55)
15.00: MARIUPOLj - LIVI BEREG 2 (2.10)
15.40: Itihad Kalba - Vahda 2 (1.85)
17.00: Soliman - Olimpik Beja 1 (1.90)
18.15: Al Ahli Dubai - Bani jes 1&3+ (1.75)
19.00: Akranes - Breidablik 2 (1.60)
19.00: Hobro - Lingbi GG (1.75)
20.30: Roma (Ž) - Sporting (Ž) 1 (1.55)
