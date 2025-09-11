Tip fudbal

TIP IZDVAJA ZA ČETVRTAK: Bereg visok za Mariupolj

Žarko Urošević

11. 09. 2025. u 12:15

* Breidablik klasa za Akranes

ТИП ИЗДВАЈА ЗА ЧЕТВРТАК: Берег висок за Мариупољ

Aleksa Stanković

NAŠ PREDLOG

15.00: AKAS - Šahtjor K.  2  (1.55)

15.00: MARIUPOLj - LIVI BEREG  2 (2.10)

15.40: Itihad Kalba - Vahda  2  (1.85)

17.00: Soliman - Olimpik Beja 1  (1.90)

18.15: Al Ahli Dubai - Bani jes  1&3+  (1.75)

19.00: Akranes - Breidablik  2  (1.60)

19.00: Hobro - Lingbi   GG  (1.75)

20.30: Roma (Ž) - Sporting  (Ž)  1  (1.55)

