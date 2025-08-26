TIP PREDLAŽE: Evo tiketa Lige šampiona za danas

OVE večeri će bit ipoznata tri učesnika ligaškog dela takmičenja u Ligi šampiona, a redakcija Tipa je za vas sastavila tiket sa ovim utakmicama.

FOTO: FK Crvena zvezda

Kajrat iz Almatija pokušaće da iskoristi prednost domaćeg terena u revanšu plej-ofa za Ligu šampiona protiv Seltika, nakon što je prvi meč u Glazgovu okončan bez golova (0:0).

Brendan Rodžers je protiv Livingstona odmarao osmoricu prvotimaca pa je jasno da Seltik ide u Kazahsan po pobedu. Ako vas ipak koleba što kvota na dvojku raste, a razlog za to može biti što je Seltik izgubio četiri od poslednjih pet gostovanja u plej-ofu evropskih kupova a peti je remizirao, nudimo vam predlog za opreznije.

Zvezda na Kipru juri gol zaostatka iz prvog meča protiv Pafosa. Detaljniju analizu ovog meča možete da pogledate na linku OVDE, gde možete da vidite zašto prednost dajemo srpskom šampionu.

Posle ubedljivog poraza 5:0 od Bode/Glimta u Norveškoj, Šturm iz Graca u utorak u revanšu plej-ofa za Ligu šampiona traži jedno od najvećih čudesnih preokreta u istoriji takmičenja.

S obzirom na to da Šturm mora da napadne od prvog minuta, jasno je da će u isto vreme ostaviti dosta prostora u odbrani. Upravo zbog toga najrealnije deluje da domaćin neće uspeti da sačuva mrežu, ali verujemo da će ih barem napad poslužiti.

Utorak 18.45 Kajrat Almati - Seltik Glazgov dalje ide 2 (1,31)

21.00 Pafos - Crvena zvezda KI 2 (2,00)

21.00 Šturm - Bode/Glimt GG (1,46) Ukupna kvota: 3,76