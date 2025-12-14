OVO JE NACIONALNOST JEDNOG OD TERORISTA MASAKRA U SIDNEJU Pobili desetine ljudi, među kojima ima dece, hteli da aktiviraju bombu (FOTO/VIDEO)

Svedoci pucnjave na plaži u Sidneju su rekli da su dvojica muškaraca izašla iz vozila i otvorila vatru oko 18:40 u nedelju, a na objavljenim snimcima se čuju pucnji u turističkoj ulici. Napadači, od kojih je jedan ubijen, a jedan u pritvoru, navodno su hteli da aktiviraju i bombu.

Jedan od dvojice napadača identifikovan je kao Navid Akram nakon što je policija izvršila raciju u njegovoj kući u zapadnom Sidneju.

Photo shows one of the terrorists and a firearm used in the Sydney attack. pic.twitter.com/jqBm8zlY3A — Breaking911 (@Breaking911) December 14, 2025

Identifikovan jedan od napadača

Takođe je kasno u nedelju uveče potvrđeno da je u blizini incidenta pronađen niz sumnjivih predmeta, uključujući improvizovanu eksplozivnu napravu.

Predmete ispituju stručnjaci.

WHO WANTS TO GUESS HIS RELIGION: One of the alleged terrorists lived in Sydney, and is of Pakistani origin. pic.twitter.com/Z5Gt1SfZyG — Breaking911 (@Breaking911) December 14, 2025

- Ovi muškarci su zaustavili svoj automobil, stavili crnu zastavu sa amblemom na vetrobransko staklo, a zatim prešli preko pešačkog mosta i počeli da pucaju - ispričao je jedan od svedoka za "Dejli mejl".

Tim Hamilton je bio sa prijateljima u Severnom Bondiju kada je pomislio da je čuo pucnjavu iz automobila.

V Sidnee na plяže Bondi proizošel terakt. 10 čelovek pogibli



Kak soobщaюt The Guardian i avstraliйskie SMI strelьba načalasь vo vremя prazdnovaniя evreйskogo prazdnika Hanuka. «Golos Izrailя» so ssыlkoй na meždunarodnый filial ZAKA pišet, čto 10 čelovek pogibli, okolo 60… pic.twitter.com/mOiowBqCl5 — SOTA (@Sota_Vision) December 14, 2025

- Ustao sam i pogledao preko, a onda sam video ljude na plaži kako brzo beže iz tog područja - rekao je on.

Najmanje 9 ljudi ubijeno

U pucnjavi na proslavi Hanuke, jevrejskog praznika svetlosti, na plaži Bondi u Sidneju ubijeno je devet osoba, kao i jedan od dva napadača, saopštila je lokalna policija.

U Sidneju je došlo do pucnjave na popularnog plaži, a ljudi su u panici bežali.

Objavljeni su uznemirujući snimci pucnjave, na kojima se vidi kako tela leže na sve strane.

Hrabri prolaznik je zaustavio napadača, tako što se bacio na njega i oteo mu pušku.

