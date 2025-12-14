Svet

OVO JE NACIONALNOST JEDNOG OD TERORISTA MASAKRA U SIDNEJU Pobili desetine ljudi, među kojima ima dece, hteli da aktiviraju bombu (FOTO/VIDEO)

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

14. 12. 2025. u 12:27

Svedoci pucnjave na plaži u Sidneju su rekli da su dvojica muškaraca izašla iz vozila i otvorila vatru oko 18:40 u nedelju, a na objavljenim snimcima se čuju pucnji u turističkoj ulici. Napadači, od kojih je jedan ubijen, a jedan u pritvoru, navodno su hteli da aktiviraju i bombu.

Foto: Profimedia

Jedan od dvojice napadača identifikovan je kao Navid Akram nakon što je policija izvršila raciju u njegovoj kući u zapadnom Sidneju.

 

 

Identifikovan jedan od napadača

Takođe je kasno u nedelju uveče potvrđeno da je u blizini incidenta pronađen niz sumnjivih predmeta, uključujući improvizovanu eksplozivnu napravu.

Predmete ispituju stručnjaci.

- Ovi muškarci su zaustavili svoj automobil, stavili crnu zastavu sa amblemom na vetrobransko staklo, a zatim prešli preko pešačkog mosta i počeli da pucaju - ispričao je jedan od svedoka za "Dejli mejl".

Tim Hamilton je bio sa prijateljima u Severnom Bondiju kada je pomislio da je čuo pucnjavu iz automobila.

- Ustao sam i pogledao preko, a onda sam video ljude na plaži kako brzo beže iz tog područja - rekao je on.

Najmanje 9 ljudi ubijeno

U pucnjavi na proslavi Hanuke, jevrejskog praznika svetlosti, na plaži Bondi u Sidneju ubijeno je devet osoba, kao i jedan od dva napadača, saopštila je lokalna policija.

U Sidneju je došlo do pucnjave na popularnog plaži, a ljudi su u panici bežali.

Objavljeni su uznemirujući snimci pucnjave, na kojima se vidi kako tela leže na sve strane.

Hrabri prolaznik je zaustavio napadača, tako što se bacio na njega i oteo mu pušku.

(Dejli mejl,)

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
Suđenja

0 3

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne

SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.

11. 12. 2025. u 16:22

