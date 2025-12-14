OVO JE NACIONALNOST JEDNOG OD TERORISTA MASAKRA U SIDNEJU Pobili desetine ljudi, među kojima ima dece, hteli da aktiviraju bombu (FOTO/VIDEO)
Svedoci pucnjave na plaži u Sidneju su rekli da su dvojica muškaraca izašla iz vozila i otvorila vatru oko 18:40 u nedelju, a na objavljenim snimcima se čuju pucnji u turističkoj ulici. Napadači, od kojih je jedan ubijen, a jedan u pritvoru, navodno su hteli da aktiviraju i bombu.
Jedan od dvojice napadača identifikovan je kao Navid Akram nakon što je policija izvršila raciju u njegovoj kući u zapadnom Sidneju.
Identifikovan jedan od napadača
Takođe je kasno u nedelju uveče potvrđeno da je u blizini incidenta pronađen niz sumnjivih predmeta, uključujući improvizovanu eksplozivnu napravu.
Predmete ispituju stručnjaci.
- Ovi muškarci su zaustavili svoj automobil, stavili crnu zastavu sa amblemom na vetrobransko staklo, a zatim prešli preko pešačkog mosta i počeli da pucaju - ispričao je jedan od svedoka za "Dejli mejl".
Tim Hamilton je bio sa prijateljima u Severnom Bondiju kada je pomislio da je čuo pucnjavu iz automobila.
- Ustao sam i pogledao preko, a onda sam video ljude na plaži kako brzo beže iz tog područja - rekao je on.
Najmanje 9 ljudi ubijeno
U pucnjavi na proslavi Hanuke, jevrejskog praznika svetlosti, na plaži Bondi u Sidneju ubijeno je devet osoba, kao i jedan od dva napadača, saopštila je lokalna policija.
U Sidneju je došlo do pucnjave na popularnog plaži, a ljudi su u panici bežali.
Objavljeni su uznemirujući snimci pucnjave, na kojima se vidi kako tela leže na sve strane.
Hrabri prolaznik je zaustavio napadača, tako što se bacio na njega i oteo mu pušku.
(Dejli mejl,)
