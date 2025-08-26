CRNO-BELI PRIZIVAJU ČUDO NEVIĐENO: Norvežane je prošle godina zaustavila Crvena zvezda, sada su nadomak istorije

POSLE ubedljivog poraza 5:0 od Bode/Glimta u Norveškoj, Šturm iz Graca u utorak u revanšu plej-ofa za Ligu šampiona traži jedno od najvećih čudesnih preokreta u istoriji takmičenja.

Foto: EPA-EFE/Mats Torbergsen

Istina, Šturm je već jednom u Evropi pobedio sa 5:0 – 2009. u kvalifikacijama za Ligu Evrope – ali tadašnji podvig (pobeđen je crnogorski Petrovac) deluje daleko u odnosu na težinu zadatka koji ih čeka.

Tim Jirgena Zojmela pobedio je u poslednje dve evropske utakmice kod kuće, ali obe su dobijene minimalnom razlikom. Uz to, revanš neće igrati na svom stadionu već u Klagenfurtu, što dodatno umanjuje njihovu šansu za istorijski povratak.

Norvežani, s druge strane, izgledaju spremni da po prvi put uđu u grupnu fazu Lige šampiona. Nakon prošlosezonskog polufinala Lige Evrope i serije od deset utakmica bez poraza (8 pobeda, 2 remija), ekipa Kjetila Knutsena deluje sigurno. Istina, izgubili su sva četiri poslednja evropska gostovanja, ali činjenica da redovno postižu golove van kuće uliva im dodatno samopouzdanje.

Prvi duel u Gracu bio je i prvi međusobni susret ovih klubova. Šturm je ranije igrao protiv jednog norveškog tima (Haugesund pre šest godina u kvalifikacijama za Ligu Evrope) i uspeo da pobedi kod kuće 2:1, ali je na kraju ispao zbog poraza 0:2 na strani. Ovoga puta situacija je mnogo teža, jer statistika kaže da su Austrijanci u samo dve od poslednjih 17 evropskih utakmica na domaćem terenu postigli više od dva gola, a i poslednja četiri puta nisu uspeli da sačuvaju mrežu.

Najveća nada za Šturm je Otar Kiteišvili, strelac pet golova ove sezone, od kojih su četiri pala u prvom poluvremenu. Kod gostiju je u centru pažnje Kasper Heg, koji je pogađao u šest od poslednjih sedam utakmica i svaki put bio strelac prvog gola za svoj tim. Domaćini ne mogu da računaju na Aksela Kajomba, dok je Bode/Glimt oslabljen dužom listom povređenih, među kojima je najvažniji Ole Didrik Blomberg.

S obzirom na to da Šturm mora da napadne od prvog minuta, jasno je da će u isto vreme ostaviti dosta prostora u odbrani. Upravo zbog toga najrealnije deluje da domaćin neće uspeti da sačuva mrežu, ali verujemo da će ih barem napad poslužiti.

NAŠ TIP: GG (kvota 1,45)

BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice