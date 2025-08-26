ZVEZDA ĆE NADOKNADITI GOL ZAOSTATKA: Povratak Krunića je ključ u pohodu "crno-belih" na treći uzastopan nastup u Ligi šampiona

ZVEZDA će večeras na Kipru u revanš utakmici plej-ofa za Ligu šampiona juriti gol zaostatka protiv Pafosa. Meč se igra na "Alfamega stadionu" u Limasolu i počinje od 21.00.

FOTO: FK Crvena zvezda/Nikola Mitić

Pafos je prošle nedelje šokirao Zvezdu u Beogradu, postigao je gol na samom startu meča preko Koree koji je zatresao mrežu u prvom minutu i Kiprani su odmah nametnuli ritam koji njima odgovara što se pokazalo ključnim za utakmicu.

Povukli su se na svoju polovinu, igrali organizovano, defanzivno i vrebali su preko kontri koje su glavno oružje popularnih "legendi".

Svoju prednost su povećali preko Pepea koji je bio precizan sa bele tačke, a usput im je krajem prvog poluvremena poništen gol Bruna zbog igranja rukom.

Zvezda je bila šokirana, nije ličila na sebe, ali je uspela da postigne gol preko Bruna koji je zakucao odbitak u mrežu nakon što mu je Mikail odbranio penal u 58. minutu.

To znači da je Pafosu večeras potrebno da uradi ono što je činio tokom čitavih kvalifikacija, a to je da izbegne poraz (na pet mečeva upisao četiri pobede uz remi) kako bi postao prva kiparska ekipa u grupnoj fazi Lige šampiona još od sezone 2017/18.

Sa druge strane Zvezda mora napasti, u opasnosti je da nakon dve godine igranja propusti grupnu fazu najjačeg evropskog takmičenja i Milojević će morati da prilago taktiku tome, te možemo očekivati nešto ofanzivnije orijentisanog srpskog šampiona.

Dobra vest za prvaka Evrope iz 1991. godine je što mu se u redove nakon odrađenje suspenzije vraćaju Rade Krunić i Rodrigao, a takođe su na raspolaganju oporavljeni Nemanja Radonjić i najveće letnje pojačanje "crveno-belih" Marko Arnautović koji je doveden da rešava upravo ovakve utakmice.

Kod domaćina je zdravstvena situacija slična kao na prvom meču, ponovo nema Davida Luiza, a pod upitnikom je Korea, strelac prvog gola u Beogradu.

Prednost dajemo Zvezdi zbog povrataka bitnih igrača, pre svega Krunića koji je veoma bitan šraf i očekujemo da bivši igrač Milana bude presudan faktor na večerašnjoj utakmici.

