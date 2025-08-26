KAZASI JURE ISTORIJSKI USPEH: Bivši šampion Evrope na ivici ponora

KAJRAT iz Almatija pokušaće da iskoristi prednost domaćeg terena u revanšu plej-ofa za Ligu šampiona protiv Seltika, nakon što je prvi meč u Glazgovu okončan bez golova (0:0).

FOTO: Profimedia

Kajrat juri istorijski uspeh – prvi ulazak u grupnu fazu Lige šampiona. Do sada je to iz Kazahstana uspelo samo Astani u sezoni 2015/16. Ovo je tek njihovo treće učešće u takmičenju, posle eliminacija u prvom i drugom kolu kvalifikacija 2005/06. i 2021/22.

Nakon remija u Škotskoj, samopouzdanje je na visokom nivou, jer su u ovoj sezoni već četiri puta sačuvali mrežu u sedam evropskih mečeva, a sva tri puta kada su to uspeli kod kuće – pobedili su bez primljenog gola.

Seltik je razočaran što nije iskoristio prednost domaćeg terena u prvoj utakmici, ali u Almati dolazi sa jasnim ciljem – plasmanom u grupnu fazu po 14. put, četvrti uzastopno. Šampion Škotske nije uvek uspešno prolazio kroz kvalifikacije u poslednjoj deceniji, ali ima pozitivan bilans u plej-ofu (4 pobede, 3 poraza). Za vikend su savladali Livingston sa 3:0 i time nastavili seriju bez poraza na početku sezone (4 pobede, 1 remi), iako je menadžer Brendan Rodžers odmorio čak osmoricu igrača.

Prvi meč u Glazgovu bio je ujedno i prvi međusobni susret ovih klubova. Kajrat je jedini put ranije igrao protiv Škota u kvalifikacijama za Ligu Evrope 2015/16, kada je bio bolji od Aberdina (3:2 ukupno). Seltik, s druge strane, nema dobra iskustva u Kazahstanu – dva poraza i jedan remi u tri prethodna gostovanja.

Kajrat ima savršen učinak kod kuće u kvalifikacijama za Ligu šampiona – šest pobeda u šest mečeva. Remi u Glazgovu bio je njihova četvrta utakmica bez primljenog gola u poslednjih šest takmičarskih susreta.

Seltik je izgubio gostujući meč u četiri od poslednjih pet plej-of dvomeča. Između dva susreta sa Kajratom, postigli su devet golova u tri utakmice i primili samo jedan.

Taktika Brendana Rodžersa da odmori veliki broj prvotimaca jasno ukazuje da se Seltik nije odrekao plasmana u Ligu šampiona. Seltik će u Kazahstanu nastupiti u najjačem sastavu i sa maksimalnim motivom, pa je logično očekivati da gosti traže prolazak pobedom.

Ako vas ipak koleba što kvota na dvojku raste u pojedinim, ako ne svim, kladionicama, nudimo vam predlog za opreznije.

NAŠ TIP: 2 (kvota 1,65⬆) Predlog za opreznije: Seltik ide dalje (kvota: 1,31)

