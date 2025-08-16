NENAD DŽODIĆ: Hradecki čuva Monako

Skaut Monpeljea, o startnom kolu Francuske 1

Ilustracija

SUBOTA,

REN – MARSELj 2

Marselj je neke problematične pozicije u timu, poslednjim prelaznim rokom uspeo da ojača. Smatram de je postigao cilj i da je jedini u ligi koji može da parira šampionskom timu PSŽ.

LANS – LION 1X

Lans pred svojim navijačima čak deset godina nije imao poraz u međusobnim okršajima sa Lionom. Verujem da će tu dobru tradiciju sačuvati i u ovom duelu koji otvara sezonu. Lion je pauzu iskoristio da renovira tim, kao i upravu, čija su ulaganja skromna. Novajlijama sa ostrva, Mortonu Tajleru (Liverpul) i Metu Tarneru (Notingem), trebaće vremena da se priviknu na fudbalske uslove u Francuskoj.

FIKS MONAKO – AVR 1,

Ovog leta, jedino zvučno a novo ime u timu Monaka je Tomaš Hradecki. Sada već bivši golman Bajera iz Leverkuzena, svojim dobriim odbranama je preporuči sebe „knževima“.. Da ima kvalitet za dobru sezonu, Monako bi morao da nagovesti duelom protiv Avra na svom terenu.

NEDELjA,

NICA – TULUZ X2

Nica premijerni meč sa Tuluzom čeka oslabljena zbog brojnih povreda zadobijenih u dvostrukom porazu od Benfike u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

BREST – LIL 3+

Lil je u prelaznom roku ostao bez vrhunskog golmana. Selidbom Lukaša Šelviera u PSŽ, visina transfera izdvojena za čuvara mreže u francuskoj dostigla je istorijsku granicu.

ANŽE – PARIZ X2

Pariz je drugim mestom u drugoj ligi dospeo u elitu. Plan da se u njoj što duže zadrži, mogao bi da počne i ostvaruje na terenu Anžea, rivala sa kojima ima bogatu istoriju međusobnih duela.

OKSER – LORIEN 1

Lorien je stigao u elitu nakon šetnje drugom ligom . Ali, čim je ostvario svoj cilj, počeo je da se osipa i rasprodaje svoje najbolje igrače. Ne verujem da će „očerupan“ iznenaditi Okser.

MEC – STRAZBUR 12

Derbi istočnog dela Francuske u neugodnom trenutku dolazi za obe ekipe. Strazbur je ove, kao i prošle sezone za prekobrojne fudbalere Čelsija postao prihvatni kamp i poligon za obuku. Ni Mec nije dobro pazario ovog leta.

NANT – PSŽ 2

PSŽ je načinom na koji igra i lakoćom osvajanja bodova, pobrao simpatije širom sveta. Posle odmora i kraće pauze, tim predvođen Luisom Enrikeo vraća se na mesto uspeha, gladan novih pobeda.

KVOTE ZA PRVAKA

PSŽ 1.15

Monako 12.80

Marselj 14.20

Lil 20.00

Nica 34.00

Lion 50.00

BROJ TITULA

PSŽ 13

St. Etjen 10

Marselj 9

Nant, Monako 8

Lion 7

Ren, Bordo 6