Tip fudbal

4+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se sigurno tresti

Olja Mrkić

21. 09. 2026. u 09:40 >> 09:41

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REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas tri utakmice na kojima se očekuju golovi.

4+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

Sebastian Lamotte / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

4+ TIKET ZA PONEDELjAK

15.00 Od rez. - Stabek rez. 1,35

18.00 Brumendal - Sandefjord rez. 1,41
19.00 Nardo - Ranhajm rez. 1,34
 

Ukupna kvota: 2,55

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