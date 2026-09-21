VELIKA ZAPLENA NOVOSADSKE POLICIJE: Uhapšena trojica - zaplenjeno čak 60 kilograma marihuane

ZBOG postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, uhapšeni su U. U. (1984) iz Gnjilana, K. S. (1981) sa područja AP KiM i M. D. (1988) iz Mislođina.

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U akciji su zaplenjena dva putnička motorna vozila i pet mobilnih telefona. Policija je pronašla i oduzela 250 evra i 8.850 dinara, kao i druge predmete koji mogu biti od značaja za dalji postupak.

- Ovaj rezultat još jednom potvrđuje kontinuitet u radu novosadske policije na suzbijanju trgovine narkoticima i teških oblika kriminala. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, po rešenjima Policijske uprave u Novom Sadu, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu - navodi se u saopštenju policije.

Foto: MUP