Kriza se produbljuje: Domaćin traži izlaz, gosti stižu sa čvrstom odbranom

Ocelul i Korvinul Hunedoara sastaju se na stadionu „Ocelul“ u Galaciju u ponedeljak od 18.00, u okviru 10. kola Lige 1, u duelu koji bi mogao da utiče na tok početka sezone i koji privlači pažnju i u svetu klađenja.

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Ocelul u ovaj meč ulazi posle promenljivog perioda. Serija je počela ubedljivim porazom od Konkordije u Kupu Rumunije, 1:5, posle čega je usledila dobra reakcija u Ligi 1 i pobeda nad Arđešom iz Piteštija od 1:0. Potom je usledio remi 2:2 na gostovanju Voluntariju, a zatim i dva uzastopna poraza, 0:1 od Rapida i 0:3 od Univerzitatje Kluž. Poslednji rezultati ukazuju na jasan pad forme.

U poslednjih pet utakmica Ocelul je postigao četiri, a primio 11 golova, uz prosek od 0,8 postignutih pogodaka po meču u tom periodu. Napad je imao promenljiv učinak, dok je odbrana bila ranjiva, posebno u ubedljivim porazima. U Ligi 1 ekipa prosečno postiže jedan gol po utakmici, a prima 1,3.

Ocelul u šampionatu zauzima 14. mesto sa 10 bodova. Plasman potvrđuje da je ekipa imala dosta oscilacija, dok poslednji rezultati ukazuju na odbranu koja često popušta i napad koji ne postiže dovoljno golova u kontinuitetu. Ipak, vredi istaći da je jedina pobeda u ovom nizu ostvarena na domaćem terenu, na stadionu „Ocelul“.

Korvinul Hunedoara takođe ima promenljiv učinak u poslednjih pet utakmica. Seriju je počeo sa dva remija – 0:0 protiv UTA Arada i 1:1 protiv Dinama iz Bukurešta. Potom je u Kupu Rumunije savladao Botošani sa 1:0, ali su na kraju usledila dva uzastopna poraza, 0:2 od Petrolula iz Ploještija i 0:1 od Univerzitatje Krajova. Poslednji rezultati takođe ukazuju na pad forme.

U poslednjih pet utakmica gostujuća ekipa postigla je samo dva gola, a primila četiri, uz slabu efikasnost u napadu i ipak relativno sigurnu odbranu. U Ligi 1 Korvinul prosečno postiže 0,9 golova po meču i prima 0,8. Podaci ukazuju na ekipu koja uspeva da utakmice održi u okvirima malog broja golova, ali koja malo toga proizvodi u napadu.

U Ligi 1 Korvinul Hunedoara zauzima 12. mesto sa 10 bodova. Plasman potvrđuje da ekipi nedostaje kontinuitet, posebno posle dva poraza u poslednjim kolima. Glavna snaga ostaje sposobnost da zatvori utakmice, što se vidi u mečevima sa malim brojem golova, dok je najveći problem napad, koji je u poslednjem periodu ponudio premalo.

Nedavni međusobni dueli bili su izjednačeni. U poslednjim susretima zabeležen je remi, dok je poslednji meč završen rezultatom 2:2 u maju 2024. godine, u finalu Kupa Rumunije, posle 90 minuta i produžetaka.

Ocelul dočekuje Korvinul Hunedoaru posle promenljivog perioda, sa dva poraza u poslednja četiri meča i 11 primljenih golova u poslednjih pet utakmica. U Ligi 1 prosečno postiže jedan gol po meču i prima 1,3. Korvinul je nešto bolji u defanzivi, nalazi se na 12. mestu, dok su domaćini 14, a kvote su približne.

Gosti dolaze posle dva remija, pobede i dva poraza, ali su u poslednjih pet utakmica primili samo četiri gola. U Ligi 1 prosečno postižu 0,9 golova po meču i primaju 0,8. Imajući sve to u vidu, tip je da Korvinul Hunedoara neće izgubiti (X2), po kvoti 1,53.

NAŠ TIP: 1X (1,53)