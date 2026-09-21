LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa dve realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Ponedeljak
18.00 Paderborn || - Dortmund || |1+&2+ (1.38)
18.30 Montana - Hebar GG (1.70)
Kvota: 2.28
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
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