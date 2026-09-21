Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa dve realne kvote

Немања Пејчић

21. 09. 2026. u 09:06

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ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са две реалне квоте

54Â° / Felix Koenig / imago sportfotodienst / Profimedia

Ponedeljak

18.00 Paderborn || - Dortmund || |1+&2+ (1.38)

18.30 Montana - Hebar GG (1.70)

Kvota: 2.28

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